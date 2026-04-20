건진 “윤석열 국정원 댓글수사 때 처음 만나…출마 선언 뒤 개인적으로 만난 적 없어”

건진법사 전성배씨가 윤석열 전 대통령이 검찰에 재직할 당시 윤 전 대통령 부부가 중요한 시기마다 자신에게 조언을 구했다고 법정에서 진술했다. 다만 윤 전 대통령이 대선 출마를 선언한 뒤로는 개인적으로 만난 사실이 없다고 말했다.

전씨는 20일 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)의 윤 전 대통령 공직선거법 위반 혐의 공판에 증인으로 나와 윤 전 대통령 부부와의 만남 경위 등을 설명했다. 전씨와 윤 전 대통령이 법정에서 대면한 것은 이번이 처음이다.

전씨는 윤 전 대통령과 처음 만난 시점을 ‘2013년 12월’로 지목했다. 당시 윤 전 대통령은 박근혜 정부의 국가정보원 댓글 사건 수사팀장을 하다가 정직 징계를 받았다. 윤 전 대통령은 앞선 공판에서 “징계가 청구된 상황에서 전씨가 ‘관련 얘기를 해줄 수 있다’며 만나자고 해 만났다”고 진술했다.

그러나 전씨는 이와 달리 ‘김 여사가 먼저 만남을 청했다’고 밝혔다. 전씨는 “저랑 그때 당시 (윤 전 대통령이) 알지도 못하는데, 제가 이런 내용으로 만나자 얘기를 했겠느냐. 그건 아니다”라고 했다.

전씨는 첫 만남 이후부터 ‘윤 전 대통령에게 중요한 시기마다 조언했다’는 취지로 진술했다. 윤 전 대통령이 2014년 대구고검으로 좌천됐을 때에도 “사표를 내야 하는지 묻기 위해 저와 대화했다”고 말했다. 윤 전 대통령이 국정농단 특별검사팀에서 수사할 때, 정치권에서 영입 제안을 받았을 때도 윤 전 대통령 부부가 자신에게 조언을 구했다고 말했다.

다만 윤 전 대통령이 공식 대선 출마 선언을 한 2021년 6월29일 이후에는 개인적으로 만난 적이 없다며 특검 조사에서 진술한 내용을 뒤집었다.

특검 측은 “조사 때 증인(전씨)은 피고인(윤 전 대통령)이 검찰총장에서 퇴임한 뒤 대선 후보가 될 때까지 아크로비스타 자택과 사무실에서 3~4회 만났다고 말했는데, 맞느냐”고 물었다. 전씨는 “잘못된 내용 같다. 출마하고 난 다음에는 만난 적이 없다”고 답했다. 이어 “(윤 전 대통령을) 마지막으로 뵌 건 공식적인 자리로, (2022년) 1월1일 그때가 마지막이었다”고 말했다.

윤 전 대통령은 반대신문에서 전씨에게 직접 첫 만남 당시를 설명하며 “내 기억이 맞지 않느냐”고 질문했다. 윤 전 대통령은 “(2013년 징계받을 당시) 증인께서 이명박 정부 때 장관도 하시고 민정수석도 하신 분 중에, 제가 검찰에서 상사로 모신 분들과 알고 있었다”며 “(이들에게) ‘얘기를 좀 해 주겠다’고 해서 그걸 계기로 만난 걸로 기억한다. 생각나느냐”고 물었다. 이에 전씨는 “그 내용은 있던 것 같다”며 “(검찰에 오래 근무했던 분들이 윤 전 대통령에게) 괘씸하게 느끼는 부분이 있어서 그 부분도 있던 것 같다”며 맞장구쳤다.

윤 전 대통령은 2022년 1월17일에는 ‘불교 리더스 포럼’ 출범식 인터뷰에서 전씨를 당 관계자로부터 소개받아 김건희 여사와 함께 만난 사실이 없다고 말한 혐의로 재판에 넘겨졌다.