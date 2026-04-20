‘호르무즈 봉쇄 뚫은 100만배럴급 유조선, 내달 국내 입항

호르무즈 해협 봉쇄를 통과한 유조선이 국내에 입항할 예정이라고 20일(현지시간) 로이터통신이 보도했다.

로이터에 따르면 몰타 선적 유조선 오데사(Odessa)호는 지난 13일 호르무즈 해협을 통과해 한국으로 향하고 있다. 석유 100만배럴을 실을 수 있는 수에즈맥스급 유조선인 오데사호는 HD현대오일뱅크 정유시설에서 화물을 하역할 예정이다.

런던증권거래소그룹(LSEG)과 선박 추적 데이터 업체 케이플러(Kpler)에 따르면 이 유조선은 자동식별장치(AIS)를 끄고 항해하다가 17일 아랍에미리트연합(UAE) 푸자이라항 인근에서 다시 포착된 것으로 알려졌다. 오데사호는 이날 오전 인도 연안에 있는 것으로 확인됐으며 내달 8일 오전 대산항에 도착할 예정이다.

오데사호에는 약 100만배럴의 원유가 선적된 것으로 파악됐다. 이는 한국의 하루 원유 소비량의 절반 수준이다. 다만 이 유조선이 어디서 석유를 선적했는지는 케이플러 데이터에 나타나지 않는다고 로이터는 전했다. 이 원유는 HD현대오일뱅크가 계약한 물량으로 하역 후 저장 탱크에 보관돼 대산석유화학단지에서 정제될 예정이다.

라이베리아 선적인 내비게이트 머캘리스터(Navig8 Macallister)호도 UAE산 나프타 약 50만배럴을 싣고 울산으로 향하고 있다고 로이터는 전했다.

정부는 오데사호와 별도로 홍해 등 우회로를 통한 추가 원유 공급을 모색하고 있다. 지난 17일 사우디아라비아 얀부항에서 200만배럴의 원유를 실은 한국 국적의 유조선은 홍해를 거쳐 국내로 오는 중이다.

해양수산부는 해당 선박의 위치와 주변 위험 요소를 24시간 모니터링하는 한편, 호르무즈에 갇힌 한국 배 26척과 한국인 선원의 안전도 점검하고 있다.

해수부 관계자는 “이번 항해로 홍해 항로의 활용 가능성을 처음 확인했고, 추가로 홍해 항로를 이용해 원유를 운반할 계획이 있다”며 “호르무즈 해협 내측에서 마지막 국민이 돌아올 때까지 안전을 챙기겠다”고 말했다.

앞서 이란은 2월 28일 미국과 이스라엘의 공격으로 전쟁이 발발하자 보복 차원에서 전 세계 에너지 수송량의 20%가 지나는 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄했다. 이스라엘과 레바논 간 휴전 합의 이후인 17일 일시 개방을 발표했다가 하루 만에 다시 봉쇄했다. 미국도 이란에 맞서 역봉쇄 중이다.