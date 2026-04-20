지난해 ‘자동차 보험사기’ 할증보험료 13.6억 환급···보험개발원서 조회 가능

지난해 자동차 보험사기 피해자 2000여명이 부당하게 할증된 보험료를 돌려받았다.

금융감독원이 20일 발표한 ‘2025년 자동차 보험사기 할증보험료 환급 실적’을 보면, 지난해 보험사기 피해자 2289명이 환급받은 보험료는 13억6000만원이다. 1인당 평균 환급액은 60만원이다.

금감원은 2009년 6월 이후 보험개발원, 손해보험사와 함께 자동차 보험사기 피해자가 부당하게 부담한 할증보험료를 환급해주는 피해구제 제도를 운용하고 있다. 현재까지 피해자 2만4611명이 112억4000만원을 돌려받았다.

금감원은 장기 미환급 할증보험료를 체계적으로 관리하기 위해 10년 이상 찾아가지 않은 미환급금을 서민금융진흥원에 출연하는 방안을 추진한다. 각 보험회사가 피해자에게 출연 관련 사항을 안내한 뒤 다음 달부터 순차적으로 서민금융진흥원에 출연할 예정이다.

보험사로부터 안내받지 못하더라도 보험개발원에서 운영하는 ‘자동차보험 과납보험료 통합조회서비스’를 통해 환급 대상자 여부를 직접 확인할 수 있다.

금감원 관계자는 “보험개발원을 통한 보험금 환급 안내를 가장한 보이스피싱 사례가 있다”며 “보험금 환급 지원 기관 사칭 전화에 개인정보를 제공하지 않도록 주의해야 한다”고 밝혔다.