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본문 요약

K팝 아이돌 가수들이 '춤 추려고 줄 서는' 유튜브 채널이 있다.

이 PD는 "이젠 팬들이 카메라 워킹이나 컷의 호흡까지 언급한다. 시청자의 수준이 제작자의 기준도 끌어올리고 있다"고 했다.

'스춤'과 다른 콘텐츠와 차별화되는 지점은 '조명'이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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아이돌이 춤 추려고 줄 선다···‘스튜디오 춤’ 창시자 이주리 PD 인터뷰

입력 2026.04.20 17:25

  • 신주영 기자

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엠넷의 퍼포먼스 전문 유튜브 채널 ‘스튜디오 춤’을 처음 만든 이주리 PD. CJ ENM 제공

엠넷의 퍼포먼스 전문 유튜브 채널 ‘스튜디오 춤’을 처음 만든 이주리 PD. CJ ENM 제공

K팝 아이돌 가수들이 ‘춤 추려고 줄 서는’ 유튜브 채널이 있다. 20일 기준 20팀 이상 대기 중이다. K팝 팬들 사이에선 좋아하는 가수가 컴백할 때 이 채널에 나오는지가 주요 관심사 중 하나다. 구독자 604만명을 보유한 엠넷의 퍼포먼스 전문 유튜브 채널 ‘스튜디오 춤’(이하 스춤) 얘기다.

‘스춤’을 처음 만든 이주리 PD와 지난 7일 서울 마포구 CJ ENM 사옥에서 만났다. 이 PD는 2019년 '스춤'의 시작을 함께했고 2023년 1월까지 총연출을 맡았다. 이 PD는 “구독자 600만명이라는 숫자는 처음에 절대 예상 못 했다”며 “퍼포먼스의 성지가 된 것을 보면 뿌듯하다”고 밝혔다. 그는 현재 '스춤'을 떠났지만 이 PD 없이 '스춤'을 설명하긴 어렵다. 현 PD들은 “주리 선배가 창시자” “선배가 (구성을) 잡아둔 것을 이어오고 있다”고 말한다.

'스춤'은 엠넷 디지털 스튜디오 채널인 'M2'의 콘텐츠 중 하나로 시작해, 2019년 별도 채널로 독립을 했다. “'M2'에 올린 영상이 너무 잘되는 거예요. 춤 영상에 대한 수요가 있다고 판단했어요.”

성장세는 가팔랐다. 채널 독립 후 약 1년2개월 만에 구독자 100만명을 넘어섰다. 구독자 수 대비 조회 수도 높았다.

'스춤'은 현재까지 총 4100여개 콘텐츠로 누적 조회수 46억회를 기록했다. 조회수 1000만을 웃도는 영상만 100개가 넘는다. 역대 조회수 1위는 2020년 6월 공개된 스트레이키즈의 ‘神메뉴’(7615만회)로, 이 영상에 달린 댓글은 5만5180여개에 이른다. 초기엔 '스춤'에서 출연자를 섭외했으나, 요즘엔 아티스트 측에서 먼저 “출연하고 싶다”고 연락이 오는 사례가 대부분이다.

이 PD는 “컷마다 색 보정 작업을 하는 등 완성도에 집착했다”며 한 아티스트의 콘텐츠를 만드는 데 통상 1~2주의 시간을 쏟는다고 말했다. 팬들의 안목도 높아졌다. 이 PD는 “이젠 팬들이 카메라 워킹이나 컷의 호흡까지 언급한다. 시청자의 수준이 제작자의 기준도 끌어올리고 있다”고 했다.

'스춤'을 벤치마킹한 유사 콘텐츠도 여럿 등장했다. 하지만 이 PD는 이를 기쁘게 받아들였다. “일반 시청자들이 (다른 콘텐츠를 보고) ‘스춤 같다’고 말할 때 굉장히 좋아요. '스춤'이 하나의 브랜드가 된 것 같아서요. 형식은 흉내 내도 디테일은 따라 할 수 없다고 생각해요.”

‘스튜디오춤’에서 가장 높은 조회수(20일 기준 7615만회)를 기록한 스트레이키즈의 ‘神메뉴’ 영상. 한 곡 내에서도 다양한 원색 조명을 활용한 모습이다. ‘스튜디오춤’ 유튜브 캡처

‘스튜디오춤’에서 가장 높은 조회수(20일 기준 7615만회)를 기록한 스트레이키즈의 ‘神메뉴’ 영상. 한 곡 내에서도 다양한 원색 조명을 활용한 모습이다. ‘스튜디오춤’ 유튜브 캡처

'스춤'과 다른 콘텐츠와 차별화되는 지점은 ‘조명’이다. 이 PD는 “스춤 PD들은 조명 공부를 진짜 열심히 해요. ‘다른 색으로 바꿔주세요’ 정도가 아니고 전문 장비를 같이 배워요.” 그림자를 없애고 각도를 살리기 위해 테이크마다 조명을 수정한다. '스춤' 현 PD도 “촬영보다 조명 짜는 게 어렵다”고 말할 정도다.

높은 화질도 ‘보는 맛’을 더한다. 이 PD는 “처음부터 4K 해상도와 60프레임을 고집했다. 당시만 해도 흔하지 않았다”고 말했다. 60프레임은 1초에 60컷을 찍는 것을 뜻하는데, 방송 프로그램이 통상 29프레임이다. “고화질로 봤을 때 압도감이 달라요. 1초당 컷이 많아지면 눈앞에서 춤을 추는 것 같고, 생동감을 느끼죠.”

이 PD의 엠넷 입사 전에도 멜론 '원더케이' 등 음악 관련 콘텐츠를 만드는 현장에 있었다. “음악 콘텐츠는 장벽이 없잖아요. 예능은 말이 통해야 하는데, 노래나 퍼포먼스는 직관적이죠. 시청자에게 에너지를 직접 전달할 때 희열이 있어요. '스춤' 연출하면서 해외 리액션 영상을 많이 봤어요. 제가 의도한 부분에서 (해외 시청자가) 반응을 해줄 때 ‘아, 이게 통했구나’ 싶었죠.”

엠넷의 퍼포먼스 전문 채널 ‘스튜디오 춤’을 처음 만든 이주리 PD. CJ ENM 제공

엠넷의 퍼포먼스 전문 채널 ‘스튜디오 춤’을 처음 만든 이주리 PD. CJ ENM 제공

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