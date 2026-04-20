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중국에서 드론·로봇개 활용한 ‘무인 시위진압’ 시나리오 공개

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본문 요약

중국에서 드론과 로봇개 등을 활용해 도심 시위를 진압하는 상황을 가정해 연구한 논문이 발표됐다.

중국 베이징에서 열린 경찰장비박람회에 인공지능을 활용한 텔레그램 메신저 감시와 가상사설망 이용자 탐지 기술이 등장했다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트는 17일 박람회에 참가한 전시업체를 인용해 중국 최고 경찰기구인 공안부가 AI를 활용한 '범죄자 예비 식별 기술'을 발표했다고 전했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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중국에서 드론·로봇개 활용한 ‘무인 시위진압’ 시나리오 공개

입력 2026.04.20 17:37

중국군의 군사훈련에 동원된 로봇개. CCTV화면 캡처

중국군의 군사훈련에 동원된 로봇개. CCTV화면 캡처

중국에서 드론과 로봇개 등을 활용해 도심 시위를 진압하는 상황을 가정해 연구한 논문이 발표됐다.

20일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 인민무장경찰부대 공정대학 소속 두보가 주도한 연구팀은 최근 학술지 ‘지휘 통제와 시뮬레이션’에 이른바 무인 부대가 투입된 시위 진압 훈련 시나리오를 다룬 논문을 게재했다.

논문은 홍군과 청군이라는 비유를 사용해 대도시에 쿠데타가 일어났다는 유언비어에 선동된 군중이 광장에 모여 주요 정부 기관을 공격하는 사태를 가정했다.

눈문의 시나리오에서는 도로에 긴급 바리케이드가 설치돼 도로가 봉쇄되며 시위대 중 주요 선동가들은 신속하게 식별돼 체포된다. 인터넷 접속 차단으로 정보를 전파할 수 없게 된 시위대는 스스로 해산한다.

이 과정에서 경찰, 군인은 전혀 투입되지 않는다. 인공지능(AI)의 명령에 따라 하늘의 드론 편대와 지상의 무인 장갑차, 로봇견이 모든 작업을 수행한다.

SCMP는 이번 연구를 두고 일부 안보 전문가들은 이러한 접근 방식이 당국이 과거 사회에 상처를 남겼던 유혈 사태와 정치적 부담이 큰 진압을 피하는 데 도움이 될 수 있다고 분석했다. 홍군, 청군 등의 비유는 통일 후 대만을 가정한 것이며 논문에서 타이베이를 신도시라고 지칭하고 있다는 분석도 소개했다.

반면 베이징의 한 전문가는 식별 오류가 무고한 민간인에게 피해를 끼칠 수 있으며 이는 중대한 윤리적 책임 문제를 야기할 수 있다고 지적했다. 이 전문가는 또 중앙집중형 AI 시스템과 통신망 또한 해킹의 타깃이 될 수 있다고 덧붙였다.

중국은 감시장비를 중앙아시아, 아프리카 국가 등에 수출하고 있으며 여러 권위주의 국가와 경찰 협력을 진행하고 있다.

AI로 다 파악한다…중국 경찰장비박람회에 텔레그램 감시 기술 등장

중국 베이징에서 열린 경찰장비박람회에 인공지능(AI)을 활용한 텔레그램 메신저 감시와 가상사설망(VPN) 이용자 탐지 기술이 등장했다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 17일 박람회에 참가한 전시업체를 인용해 중국 최고 경찰기구인 공안부가 AI를 활용한 ‘범죄자 예비 식별 기술’을 발표했다고 전했다. 공안부 제3연구소는 치안당국이 “개별적인 극...

https://www.khan.co.kr/article/202505181150001

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