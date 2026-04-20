삼성 이재용, 이 대통령·모디 총리와 인도서 만든 갤럭시폰으로 ‘찰칵’

이재용 삼성전자 회장이 20일(현지시간) 인도를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리와 함께 찍은 셀카 사진을 공개했다.

삼성전자 뉴스룸은 이날 인스타그램에 이 회장이 이 대통령, 모디 총리와 촬영한 사진 2장을 공개했다. 삼성전자는 “이재명 대통령 인도 국빈방문 계기에 개최된 모디 총리 주최 오찬에 참석한 이재용 회장은 이재명 대통령 및 모디 총리와 함께 셀카를 찍었다”고 밝혔다.

특히 해당 사진은 인도 노이다 공장에서 생산한 삼성전자의 폴더블폰 ‘갤럭시 플립 7’으로 촬영한 것이다. 삼성은 1996년부터 노이다에서 휴대전화를 생산하고 있다. 폴더블폰을 비롯한 주요 플래그십 모델과 보급형 모델을 모두 만들고 있다. 인도 정부가 강조하는 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’에 따르는 한편 인도 현지 내수 시장을 공략하는 목표도 있다.

이 대통령은 이날 모디 총리와의 정상회담에 앞서 공개된 현지 언론 인터뷰에서 “전자·자동차 같은 전통 산업을 넘어 조선·금융·방산 분야까지 협력을 확대해 ‘메이크 인 인디아, 코리아와 함께’라는 비전을 실현하겠다”고 밝혔다. 이 대통령은 또 “양국은 AI와 디지털 기술 분야에서도 협력을 강화할 것”이라고 했다.

이 회장은 전날부터 5박6일 일정으로 이어지는 이 대통령의 인도·베트남 순방 일정에 모두 동행한다. 이 회장 외에도 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 대기업 총수들이 경제사절단으로 참여했다.