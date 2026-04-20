민주당, 이광재에 “선당후사 감동” 재보궐 전략공천 시사···하남갑 거론

더불어민주당이 6·3 지방선거와 함께 치러지는 수도권 지역 국회의원 재보궐 선거에 강원지사를 지낸 이광재 전 의원 전략공천을 검토 중이라고 밝혔다. 경기 하남갑 등이 후보지로 거론된다. 광역단체장 공천 작업을 마무리 짓고 국회의원 선거 후보 발표에 돌입한 민주당이 보수세가 강한 하남갑, 조국 조국혁신당 대표의 출마 선언으로 셈법이 복잡해진 경기 평택을 등에 어떤 인물을 공천할지가 관심사로 떠오르고 있다.

정청래 민주당 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열어 이 전 의원에 대한 전략공천을 “내부적으로 검토하고 있다”고 밝혔다. 현재 경기 성남시 분당갑 지역위원장을 맡고 있는 이 전 의원은 전날 정 대표의 성남 모란시장 일정에도 동행했다.

정 대표는 “이광재 전 의원 같은 경우, 이번 강원지사(경선)에서 유력한 후보임에도 우상호 후보에게 (양보하는) 선당후사의 모습을 보여줘서 많은 사람에게 감동을 줬다”며 “강원도에서도 이 전 의원을 안타깝게 생각하는 목소리들이 많고, 이번 국회의원 재보궐선거에 기회를 줘야 하는 거 아니냐는 목소리도 높다”고 말했다.

정 대표는 “실제로 우 후보 지지율을 견인하는 데도 이 전 의원께서 많은 역할을 하고 있다고 평가한다”며 “이 전 의원 같은 분은 어디에 내놔도 손색이 없고, 특히 요즘 핫플레이스로 떠오른 여러분들(기자들) 짐작하는 그런 곳에 출전해도 경쟁력이 매우 있다고 생각한다”고 말했다.

정 대표가 언급한 ‘핫플레이스’는 수도권 중에서도 하남갑 지역을 염두에 둔 것이란 해석이 나온다. 하남갑은 아직 민주당 후보군이 뚜렷하게 잡히지 않은 데다 정 대표가 “선당후사”를 언급한 만큼 조 대표와 김재연 진보당 상임대표, 유의동 국민의힘 전 의원, 황교안 전 국무총리 등이 출마해 이미 5파전 양상이 된 경기 평택을에 보내는 것은 맞지 않는다는 시각도 있다. 정 대표는 ‘평택을 지역을 포함한 모든 지역 공천 방침은 그대로냐’는 질문에 “당연하다”고 답했다.

정 대표는 간담회 후 기자들과 만나 “지금 핫플레이스가 여러 군데 있지 않으냐. 그걸 염두에 두고 이야기한 것”이라며 “제가 핫플레이스라고 이야기한 건 여러분들이 생각하는 핫플레이스와 또 다를 것”이라고 말했다.

평택을 보궐선거를 둘러싼 경쟁은 점점 치열해지고 있다. 조 대표는 이날 경기 평택시 KTX남부역사 예정부지에서 현장 최고위원회의를 열고 “성과를 내는 정치를 보여드리겠다”며 “KTX경기남부역은 국가가 평택 시민께 진 빚이다. 조국이 반드시 받아내겠다”고 말했다. 서왕진 혁신당 원내대표는 “조 후보의 약속은 혁신당의 약속”이라며 “혁신당 12명 의원 전원은 명예 평택 국회의원이 되어 모든 역량을 대 평택 만들기에 쏟아붓겠다”고 말했다.

조 대표의 평택을 출마로 선거 셈법이 복잡해진 진보당은 이날 민주진보 선거연대를 재차 제안했다. 손솔 진보당 수석대변인은 서면 브리핑에서 조 대표가 독자 완주 의사를 밝힌 것을 두고 “조 대표의 다자구도 필승론은 민주진보진영의 각자도생과 분열을 부추길 우려가 크다”며 “민주진보 선거연대 제안에 적극적으로 화답해달라”고 밝혔다.