휴전 낙관론도 ‘2일 천하’, 호르무즈 해협 긴장 고조되자 유가 9% 급등 환율 20원 급등

이란이 호르무즈 해협 재봉쇄에 나서면서 해협 전면 개방 소식에 급락했던 원·달러 환율도 20일 1470원 위로 튀어 올랐다. 환율은 지난 17일 야간거래보다 17원가량 급등했고, 80달러 초반까지 하락했던 유가는 6% 넘게 급등해 80달러 후반으로 튀어 올랐다. 중동발 긴장이 이어지면서 외환시장의 변동 장세는 계속될 전망이다.

이날 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 6.3원 내린 1477.2원에 주간거래를 마감했다. 그러나, 지난 17일 야간거래 종가(1460원)와 비교하면 17.2원 튀어 올랐다.

17일 오후 10시 무렵 이란의 호르무즈 해협 전면 개방 소식이 전해지면서 장중 1470~80원대에서 움직인 환율은 외신 보도 직후 20원가량 급락해 장중 1455원까지 떨어지기도 했다. 서부텍사스산원유(WTI)도 이날 9.41% 하락한 82.59달러로 하락 마감하고 달러도 약세를 보인 영향이다.

그러나 주말 간 이란이 호르무즈 해협을 재봉쇄하기로 하자 국제 유가도 재차 급등하면서 환율도 하락분을 되돌린 것이다. 이날 오후 4시 54분 기준 WTI는 전장보다 6.28% 오른 87.78달러에 거래되고 있다. 달러는 강세를 보였고, 미 국채금리는 상승(국채 가격 하락)하고 있다.

다만 국내 증시는 종전에 대한 낙관론이 계속되면서 코스피·코스닥 지수 모두 상승 마감했다.

환율의 경우 결국 중동 정세에 민감할 수밖에 없는 만큼 미국과 이란의 휴전·종전 협상 여부와 결과가 향방을 가를 것이란 전망이 나온다.

박상현 iM증권 연구원은 “미국과 이란의 휴전 종료일을 앞두고 2차 종전 협상이 성사될지와 타결 여부가 유가와 달러화 흐름의 중요한 변수 역할을 할 수밖에 없다”며 “협상 불발로 전쟁이 재개되면 유가 및 달러 급등으로 글로벌 외환시장은 큰 변동성 장세를 맞이할 것”이라고 전망했다.