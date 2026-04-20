日 혼슈 동쪽 해역서 규모 7.4 지진···쓰나미 경보

일본 혼슈 동쪽 해역에서 20일 오후 4시 53분쯤 규모 7.4~7.5로 추정되는 지진이 발생했다. 최대 3ｍ의 쓰나미가 예상되면서 홋카이도 태평양 연안 중부와 혼슈 아오모리현 태평양 연안, 이와테현에 쓰나미 경보가 발령됐다.

쓰나미 도달 예상 지역인 이와테·아오모리현 해안에서는 최대 80㎝ 높이의 쓰나미가 관측되고 있으나, 오후 6시 기준 인명 피해는 집계되지 않았다.

일본 기상청에 따르면 이날 지진은 이와테현 앞바다에서 발생했으며, 진원 깊이는 10㎞다. 유럽지중해지진센터(EMSC)는 진앙이 아오모리현 하치노헤에서 동남쪽으로 약 134㎞ 떨어진 해역이라고 밝혔다.

이번 지진으로 아오모리현 하시카미조에서는 진도 5강의 흔들림이 관측됐고, 이와테현 미야코·모리오카, 아오모리현 하치노헤·시치노헤마치 등에서도 진도 5약의 흔들림이 감지됐다. 도쿄 일부 지역에서도 진동이 느껴진 것으로 전해졌다. 일본 기상청의 지진 등급인 ‘진도’는 절대적인 에너지 크기를 의미하는 ‘규모’와 달리, 특정 지역에서 사람이 느끼는 흔들림의 정도를 나타내는 상대적 개념이다. 진도 5강은 대부분 사람이 행동에 지장을 느끼고 고정되지 않은 가구가 넘어질 수 있는 수준이다.

이와테현과 아오모리현, 홋카이도 남부 연안에는 최대 3ｍ의 쓰나미가 예상되며 경보가 유지되고 있다. 일본 기상청은 이날 오후 5시 34분 이와테현 구지항에서 높이 80㎝의 쓰나미가 관측됐다고 밝혔다. 이 밖에도 아오모리현과 홋카이도 곳곳에서 수십㎝ 규모의 쓰나미가 관측됐다.

JR 동일본은 이번 지진 여파로 이와테현을 지나는 도호쿠 신칸센과 아키타 신칸센 등의 운행을 중단했다.