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포스코, 인도 철강업계 1위 업체와 제철소 합작투자계약 체결

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포스코가 20일 인도 철강업계 1위 JSW스틸과 일관제철소 건설을 위한 합작투자계약을 체결했다.

포스코가 인도 시장의 문을 두드린 지 약 20년만에 본격적인 궤도에 오를 수 있을 지 주목된다.

포스코는 이날 인도 현지에서 장인화 포스코그룹 회장과 사잔 진달 JSW그룹 회장 등이 참여한 가운데 일관제철소 건설 합작투자계약을 맺었다고 밝혔다.

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포스코, 인도 철강업계 1위 업체와 제철소 합작투자계약 체결

입력 2026.04.20 19:31

  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

투자 금액 10조7000억원 대규모 사업

포스코가 20일 인도 1위 철강사 JSW스틸과 일관제철소 건설을 위한 합작투자계약을 체결했다. 오른쪽부터 장인화 포스코그룹 회장, 이희근 포스코 사장, 자얀트 아챠리야 JSW스틸 사장, 사잔 진달 JSW그룹 회장. 포스코 제공

포스코가 20일 인도 1위 철강사 JSW스틸과 일관제철소 건설을 위한 합작투자계약을 체결했다. 오른쪽부터 장인화 포스코그룹 회장, 이희근 포스코 사장, 자얀트 아챠리야 JSW스틸 사장, 사잔 진달 JSW그룹 회장. 포스코 제공

포스코가 20일 인도 철강업계 1위 JSW스틸과 일관제철소 건설을 위한 합작투자계약을 체결했다. 포스코가 인도 시장의 문을 두드린 지 약 20년만에 본격적인 궤도에 오를 수 있을 지 주목된다.

포스코는 이날 인도 현지에서 장인화 포스코그룹 회장과 사잔 진달 JSW그룹 회장 등이 참여한 가운데 일관제철소 건설 합작투자계약을 맺었다고 밝혔다. 일관제철소는 제선(쇳물 생산)과 제강(불순물 제거), 압연(철강재 생산) 등 전 공정을 갖춘 제철소를 의미한다.

합작법인은 양사가 지분을 각각 50%씩 보유하는 구조로 출범한다. 두 회사는 일관제철소 건설을 위해 72억9000만달러(10조7367억원)를 투자할 계획이다. 일관제철소는 인도 오디샤주에 세워질 예정으로, 연간 600만t의 조강 생산 능력을 갖추게 된다. 포스코는 “철광석 광산과 인접해 있고 효율적인 물류·전력·인프라 활용이 가능한 오디샤주에 부지를 확보했다”고 설명했다. 2031년 준공이 목표다.

두 회사는 포스코의 저탄소 조업 기술과 스마트팩토리 역량을 결합하고, JSW 재생에너지 인프라를 활용해 전력 일부를 재생에너지로 공급하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

포스코는 2005년에도 오디샤 주정부와 MOU를 체결하고, 단독으로 일관제철소 건립을 추진했으나 합작사 물색과 용지 확보 등에서 난항을 겪으며 뜻을 이루지 못했다. 포스코는 “숙원 사업인 인도 제철소 건설 프로젝트는 장 회장 취임 후 완결형 현지화 전략이 구체적인 성과를 거둔 것”이라고 설명했다.

인도 시장 공략 배경으론 “도시화와 인구 증가, 제조업 확대에 힘입어 철강 소비 증가율이 최근 수년간 10%를 웃도는 고성장 시장”이라며 “소비구조 고급화에 따른 자동차·가전용 고급강 시장의 확대로 고부가가치 강재 수요가 늘어날 전망”이라고 밝혔다.

이희근 포스코 사장은 “미래가치 창출은 물론 양국 산업 발전과 경제 성장에 실질적인 이바지를 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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