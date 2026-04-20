휠체어 타고 서울 지하철 가면 ‘청록색 띠’만 따라가세요

사단법인 무의, 공공디자인 프로젝트 ‘모두의 지하철’ 실증조사

지하철을 이용하는 시민이 환승하려면 갈아타려는 노선의 색을 따라 걸어가면 된다. 하지만 휠체어를 이용해야 하는 시민에게는 틀린 답이다. 비장애인들이 가는 환승길대로 따라가다 보면 매번 계단을 마주하기 일쑤이기 때문이다.



턱 없는 세상을 만드는 사단법인 ‘무의’가 서울시, 서울교통공사, 현대로템 등과 함께 추진하고 있는 교통약자 지하철 이동 편의 개선을 위한 공공디자인 프로젝트 ‘모두의 지하철’ 실증조사 결과를 20일 발표했다.



실증조사는 올해 1월 ‘휠체어 이용자 신규 안내표지’를 설치한 시청역(1·2호선) 환승구간을 대상으로 실시했다. 그 결과 신규 안내표지를 따라 이동한 휠체어 이용자들의 환승시간이 크게 단축되고, 경로를 이탈하는 사례도 1회 미만으로 줄어든 것으로 나타났다.



휠체어 이용자들은 그동안 시청역 1호선(서울역 방면)에서 2호선(충정로 방면)으로 환승하는 데 평균 16분3초가 걸렸다. 안내표지를 부착한 이후 환승 시간은 평균 9분37초로 기존보다 6분26초 단축됐다. 엘리베이터를 찾지 못하고 경로를 이탈하는 횟수도 기존 5.7회에서 0.9회로 1회 미만으로 줄었다.



환승의 어려움으로 지하철 이용을 꺼리던 휠체어 이용자들은 이번 안내표지 설치 이후 사회 활동에 대한 적극적 의지를 보이기도 했다. 실증에 참여한 참가자 중 80%는 안내표지 설치 후 ‘약속이나 모임에 기꺼이 참여하고 싶어졌다’고 답했다.



‘모두의 지하철’ 안내표지 디자인은 교통약자가 그려진 ‘청록색 띠(인디케이터)’를 도입한 게 가장 큰 특징이다.



각 지하철 노선은 노선별 고유 색깔을 갖고 있어 환승 시 해당 노선색을 따라 걸으면 되지만 휠체어 이용자에게는 해당되지 않는다. 이런 교통약자들에게 ‘청록색 띠만 따라가면 된다’는 메시지를 줌으로써 복잡한 환승 환경에서 경로를 연속적으로 인식할 수 있도록 한 것이다.



신규 안내표지는 올해 1월 시청역, 서울역, 고속터미널역, 건대입구역 등 주요 환승역 10곳에 설치됐다. 2027년까지 서울 지하철역 환승 구간으로 확대할 계획이다.

