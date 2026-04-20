김지원·송지은·신선정 ‘빌보드 위민 인 뮤직’ 수상

김지원 SM엔터테인먼트 CRO, 송지은 JYP엔터테인먼트 원레이블 본부장, 신선정 빅히트뮤직 대표 등이 미국 '빌보드 위민 인 뮤직 2026' 수상자로 선정됐다고 빌보드가 17일 밝혔다.

JYP엔터테인먼트에서는 송지은 원레이블 본부장 겸 JYP 저팬 대표가 '레이블·유통·아티스트 서비스' 부문 수상자로 발표됐다.

송 본부장 겸 대표는 2PM을 비롯해 JYP엔터테인먼트 소속 아티스트들의 일본 활동을 이끌었으며, 현재 스트레이키즈의 글로벌 활동과 브랜드 구축 등을 맡고 있다.