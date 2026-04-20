서울 서촌의 ‘창성동 실험실’에서는 늘 다채로운 전시가 열린다. 작품 전시가 주를 이루지만, 크리스마스실 전시와 국악 공연, 어린이 그림 전시와 북 토크까지 참으로 다양하고 역동적인 기획으로 동네에 활력을 불어넣는다. 전시장이 한옥이라는 점도 매력적이다. 주제와 공간이 독특하고 문턱이 낮아 서촌의 사랑방 역할을 톡톡히 한다.



이번에는 ‘실험실’이라는 이름에 걸맞게 색다른 전시가 열렸다. 바로 살아 있는 이끼 전시다. 누가 이런 기발한 발상을 했을까. 전시를 제안한 사람도 예사롭지 않지만, 그것을 선뜻 받아들인 운영자도 놀랍다. 그렇지, 여기는 ‘실험실’이니까!



이끼는 이 땅의 터줏대감이다. 생명이 육지로 진출하던 진화의 첫 단계가 이끼였다. 물과 흙의 경계에서 자라는 이끼를 생태학자 로빈 월 키머러는 ‘식물계의 양서류’라 했다. 이끼는 수직으로 높이 솟아올라 우쭐대지 않는다. 물과 양분을 높이 끌어 올릴 수 있는 관다발 조직이 없기 때문이다. 대신 수평으로, 소리 없이, 아주 천천히 퍼져 나간다. 이끼가 흔히 장구한 세월의 흐름을 상징하는 것은 바로 느린 생장 속도 때문이다. 이끼가 품은 시간의 스펙트럼이 무척 넓고도 깊어 쉽사리 조석변개하지 않는다. 수억년을 살아온 이끼는 조급하거나 경솔하지 않다. 느리지만, 놀라운 생명력을 지닌 존재다.



이러한 이끼의 생리를 오행의 원리로 풀어 철학적으로 해석한 사람은 조선 후기 실학자 성호 이익이다. 평생 사물의 생성과 본질을 깊이 탐구한 이익은 방대한 백과전서 <성호사설>을 남겼다. 이끼에 대한 해설도 <성호사설> ‘만물 편’에 실려 있다.



이익은 이끼를 만물에 뿌리내리는 생명체로 보았다. 물에서 태어난 이끼는 나무를 썩게 하고, 쇠를 녹슬게 하며, 불을 제압하고, 바위를 부수는 힘을 지녔다고 여겼다. 그는 이끼를 화, 수, 목, 금, 토를 넘나들며 상생과 상극의 심오한 이치를 드러내는 생물로 보았다. 사람의 얼굴에 낀 이끼를 검버섯에 비유했고, 형체가 없는 마음속에도 이끼가 낀다고 여겼다. 그 마음의 이끼가 바로 물욕이라는 것이다.



만물을 끝내 흙으로 환원시키는 초록의 이끼. 한 뼘도 채 되지 않는 작은 이끼에 이토록 깊은 뜻과 숨겨진 힘이 있을 줄이야. 인간이 몸을 낮추고 무릎을 꿇어야만 자신을 보여주는 이유를 이제야 알 것 같다. 이끼는 하심과 겸손을 일깨우는 식물이다. 그렇다면 이끼는 식물계의 소크라테스란 말인가?

