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‘코드 인사’ 악습

입력 2026.04.20 20:07

수정 2026.04.20 20:08

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문화예술계 인사가 또다시 도마에 올랐다. 최근 정부의 문화예술기관장 인선을 둘러싸고 ‘보은 인사’ 논란이 확산하면서다.

지난 17일 한국문화관광연구원장에 ‘맛 칼럼니스트’로 활동했던 황교익씨가 취임하자 한국문화관광연구원 전직 연구자 등을 포함한 500여명이 비판 성명을 냈다. 문화·관광 정책 연구를 총괄하는 기관 수장으로서 전문성이 부족하다는 지적과 함께 공모 절차가 불투명하게 진행됐다는 비판이 들끓는다.

지난 10일 국립정동극장 대표이사에 임명된 서승만씨, 그보다 앞서 정동극장 이사장에 선임된 장동직씨를 둘러싼 논란도 다르지 않다. 과거 공개적인 정치 활동 이력이 있는 친정부 인사들이 잇따라 문화계 요직에 임명되는 상황에서, 현 정부의 문화예술계 인사가 전문성과 신뢰를 훼손하는 보은성 인사라는 비난을 피할 길이 없다.

문화예술계 안팎에서는 공공기관, 그중에서도 유독 문화기관 수장 자리가 정권의 사유물처럼 다뤄지고 있다는 불만이 높다. 실제로 장관 인선부터 산하기관장 임명까지 이어진 일련의 과정에서 전문성 논란이 반복됐고, 그때마다 기준과 절차는 명확히 설명되지 않았다.

공공 문화기관은 단순한 행정 조직이 아니라 대한민국 예술 생태계를 떠받치는 기반이다. 그 조직을 책임지는 기관장 자리가 논공행상의 연장선으로 인식되는 순간 문화 창작 환경 전반의 질서가 흔들리게 된다. 현장 예술인들이 “낙하산 인사는 한 사람의 자리 문제가 아니라, 그 기관과 연결된 예술가의 생존을 위협하고, 생태계 전체를 서서히 무너뜨리는 문제”라고 목소리를 높이는 이유다.

정부와 여당은 다양한 배경의 인사를 통해 문화정책 외연을 넓히겠다고 하지만 다양성이 전문성을 대신할 수는 없다. 특히 수십억원의 예산과 국가 문화정책을 다루는 기관이라면 더더욱 그렇다. 경험과 역량이 검증되지 않은 인사를 반복적으로 기용하면서 “결과로 평가받으면 된다”는 식의 접근은, 공공 행정이 감당해야 할 책임의 무게를 지나치게 가볍게 여긴 것이라고밖에 할 수 없다.

반발의 목소리가 진보 정부에 우호적인 문화예술계 내부에서 터져 나오고 있다는 점도 뼈아프게 받아들여야 한다. 이는 단순한 정치 공방이 아니라, 현장의 신뢰가 실제로 흔들리고 있음을 보여준다. 진보 성향 문화단체인 문화연대는 청와대 앞 규탄 기자회견을 예고하며 “전문성보다 인지도, 역량보다 관계가 우선하는 인사가 반복되고 있다”고 공개적으로 우려를 표하고 있다.

정권이 바뀔 때마다 반복돼온 ‘코드 인사’의 악습은 슬프게도 익숙하다. 문제는 익숙함이 정당성을 만들지는 못한다는 사실이다. 과거 정부의 잘못을 답습하는 것은 변명이 될 수 없다. 오히려 현 정부가 내세운 공정의 가치를 스스로 허무는 자해에 가깝다.

인사는 곧 정책이다. 그 출발점이 신뢰를 잃는 순간, 아무리 화려한 ‘K컬처’의 성과를 말해도 공허하다. 포상과 보은이 아니라 공공의 가치를 기준으로 인사를 하라. 이 단순한 원칙이 지켜지지 않는다면, 그 인사는 정권의 자산이 아니라 문화적 손실로 기록될 것이다.

노정연 문화부 차장

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