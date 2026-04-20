중동전쟁에 따른 고유가와 물가 상승 압력 등으로 요즘처럼 경제의 불확실성이 커질수록, 우리는 종종 거창한 해법을 찾으려 한다. 그러나 경제를 움직이는 힘은 멀리 있지 않다. 사람들이 골목으로 향할 때 시장은 살아나고, 가게의 불이 켜지며, 그 불빛이 모여 지역경제의 온기가 된다.



전통시장과 골목상권에는 사람의 손길과 관계, 지역의 삶이 고스란히 담겨 있다. 그렇기에 소비가 위축되면 먼저 타격을 받는다. 골목이 살아야 지역이 살고, 지역이 살아야 우리 경제도 다시 활력을 되찾을 수 있다. 여기에 더해 우리는 전통시장과 소상공인의 가치를 다시 바라볼 필요가 있다. 이들은 단순한 경제적 효율성만으로 평가할 수 없는 사회·문화·생태적 가치를 지니고 있다. 전통시장과 소상공인은 도시의 정서를 정화하고 지역 공동체를 지탱하는, 말하자면 도시의 ‘갯벌’과 같은 존재다.



이러한 상황 속에서 전국적으로 시행 중인 동행축제는 뜻깊은 정책적 실천이자 국민 참여형 경제활성화 운동으로서 그 의미가 더욱 크다. 올해는 4월11일부터 5월10일까지 한 달간 열리는 축제는 소상공인의 매출 증대와 소비 활성화를 위해 2020년부터 이어져온 대한민국 대표 소비 촉진 행사다. ‘동행’은 사전적으로 둘 또는 여러 사람이 함께 길을 가는 것을 의미한다. 진정한 동행이란 같은 방향을 향하는 것을 넘어, 같은 마음으로 함께 나아가는 일이다. 소비를 통해 서로를 응원하고, 다시 일어설 힘을 만들어가는 과정이다.



올해 동행축제에는 200여개 온·오프라인 유통채널과 해당 채널에 입점한 소상공인 및 중소기업 3만3000여개사가 참여한다. 이는 단순한 구매를 넘어 소비자와 상인이 직접 만나고, 지역의 매력을 체감하는 기회가 될 것이다. 특히 전국 50여개 지역축제와의 연계는 동행축제에 또 다른 의미를 더한다. 축제를 찾은 방문객들이 자연스럽게 시장과 골목으로 이어지고, 그 흐름이 지역경제로 확산되는 구조다. 문화와 관광, 소비가 유기적으로 연결되면서 지역은 더욱 생동감 있게 살아난다.



필자는 ‘발에 복이 있다’는 믿음으로 끊임없이 현장을 찾고 있다. 그 자리에서 만난 이들은 한결같이 “손님 한 분이 절실하다”고 말한다. 장사는 사람으로 시작해 사람으로 이어진다. 동행축제는 바로 그 사람의 흐름을 다시 잇는 과정이라 할 수 있다. 결국 경제를 살리는 힘은 대규모 정책이나 수치만으로 완성되지 않는다. 국민 한 사람, 한 사람의 선택과 실천이 모여 만들어진다.



소상공인들은 우리 경제의 회복력을 유지하는 소중한 생태적 자산이다. 갯벌이 사라진 바다가 생명력을 잃듯, 그들이 사라진 상권은 어두운 콘크리트 숲으로 남을 뿐이다. 동행축제는 소상공인의 가치를 다시 인식하고 함께 지켜나가자는 강력한 지지의 표현이다. 지금, 가까운 골목과 전통시장을 직접 찾아 가장 위대한 동행에 함께해주시길 바란다.