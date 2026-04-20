밤하늘에 빛나는 별만큼이나 많은 도시의 저 수많은 불빛들. 저 많은 불빛들 중 내 몸 하나 편안히 쉴 수 있는 공간은 어디에 있을까요? 앞뒤 좌우 위아래 다닥다닥 엉켜 붙어 있는 저 수많은 불빛들 중 어느 것이 나의 집이고, 어느 것이 나의 별인지 알 수가 없습니다. 아파트에서도 살아보고 싶고, 마당 있는 집에서도 살아보고 싶고, 높은 빌딩 옥상에서도 살아보고 싶지만, 아직까지 조그마한 나의 집 한 채도 찾지를 못했습니다. 정처 없이 걷다가 눈에 띄는 예쁜 집을 바라보며 나는 언제 저런 집에서 한번 살아보나 부러워하며 사진 한 장 남겨 놓습니다.

