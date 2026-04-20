메가의 ‘메가톤급’ V리그 복귀 선언 “우승 전력 팀 아닌 우승시킬 팀 간다”

여 프로배구 정관장에서 두 시즌

팀 공격 핵심으로 강한 인상 남겨

각 구단 경쟁 속 “염혜선과 재회를”

여자프로배구 정관장에서 두 시즌 동안 활약하며 리그에 강렬한 인상을 남긴 인도네시아 출신 아시아쿼터 메가(사진)가 한국 무대로 복귀할 예정이다.



20일 메가의 에이전트는 “메가가 최근 한국행을 결심했다”고 전했다. 그는 “2~3주 전까지만 해도 ‘한국행이 어렵다’고 했지만 인도네시아에서 직접 만나보니 경기력도 좋았고, 한국에서 보여줬던 모습을 다시 증명하고 싶은 욕심이 컸던 것 같다”고 설명했다.



메가는 2023~2024시즌 V리그 데뷔 첫해부터 강한 인상을 남겼다. 득점 7위, 팀 내 득점 1위(736점), 공격 성공률 4위(43.95%)를 기록하며 팀 공격의 핵심으로 자리 잡았다. 이어진 시즌에는 한 단계 더 성장했다. 득점 3위(802점), 공격 종합 1위(48.06%)에 오르며 오픈공격, 시간차공격, 후위공격 등 주요 공격 지표에서 모두 상위권을 차지했고, 정관장을 챔피언결정전까지 이끌었다. 특히 김연경과 맞붙은 챔피언결정전에서는 5차전까지 가는 접전을 벌였고, 마지막 경기에서도 37득점을 쏟아내며 에이스로서의 존재감을 증명했다.



이처럼 강렬한 활약을 펼쳤던 만큼 메가는 자신의 경기력에 대한 자존심도 컸다. 무릎 부상이 있는 상태에서 복귀할 경우 예전만큼의 퍼포먼스를 보여주지 못할 수 있다는 우려로 한동안 결정을 미뤄왔다. 정밀 검진 결과 부상은 심각한 수준이 아니었고, 관절경 수술로 회복이 가능한 상태로 확인됐다. 통증이 있는 날과 없는 날의 편차는 있었지만 경기 출전에 큰 지장이 없는 수준이었고, V리그 개막까지 약 5개월의 시간이 남아 충분히 몸을 끌어올릴 수 있다는 판단이 섰다.



메가는 정관장에서 호흡을 맞췄던 염혜선과 재회를 희망하는 것으로 알려졌다. 에이전트는 “2년 동안 염혜선 세터와 맞춘 호흡이 워낙 좋았기 때문에 새로운 세터와 적응하는 데 시간이 필요할 수 있다는 고민이 있었다”며 “가능하다면 함께 뛰고 싶다는 의사지만 특정 팀을 고집하는 것은 아니다”라고 설명했다.



복귀를 결심한 배경에는 ‘우승’에 대한 강한 의지도 자리하고 있다. 에이전트는 “지난 시즌에는 정말 우승까지 갈 수 있다고 생각했지만 마지막 문턱을 넘지 못했다. 그 아쉬움이 크게 남아 있다”며 “우승 전력이 갖춰진 팀을 선택하기보다는 스스로 역할을 다해 우승을 이루고 싶다는 의지가 강하다”고 전했다.



아시아쿼터 제도가 팀 전력에 미치는 영향이 이미 입증된 가운데 메가의 복귀 선언은 시장 흐름에도 작지 않은 파장을 일으킬 것으로 전망된다. 현재 아시아쿼터 영입을 마친 팀이 많지 않은 상황에서, 공격력을 한 단계 끌어올릴 수 있는 카드인 메가를 두고 구단 간 경쟁이 본격적으로 펼쳐질 가능성이 크다.

