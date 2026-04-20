“장애예술의 새로운 가능성을 전시한다”…모두공감기획전 <관계의 기술:기꺼이 기어이 기대어> 개막

장애인의 날인 20일 서울 중구 서울스퀘어 '모두미술공간'에서 2026 모두공감기획전 <관계의 기술:기꺼이 기어이 기대어> 전시가 개막됐다.

한국장애인문화예술원이 주최한 이번 전시는 장애예술인의 창작 활동을 '관계'의 관점에서 조명해 개인의 성취를 넘어 돌봄과 협력의 과정에서 확장되는 장애예술의 가능성을 보여주기 위해 기획됐다.

발달장애인의 여행을 주제로 드로잉과 여행일지를 선보인 김진우 작가, 설치 및 사운드 퍼포먼스를 등의 포용적 예술현장을 공유하는 '둥지', 관객들이 직접 입어보고 체험할 수 있는 웨어러블 오브제로 연대와 공동체의 의미를 강조한 '라움콘', 발달장애 작가들의 활동 역사와 아카이브를 선보인 '발달장애인 독립공간 예술쉼터', 장애 정체성이 담긴 다양한 몸을 소재로 삼은 대형 드로잉을 전시한 '선사랑드로잉회', 소리를 색채와 형태로 인지하는 색청 공감각으로 '그림 악보'를 보여준 이정현 작가 등이다.