미, 협상팀 파견 뒤 선박 나포 ‘양면술’…이란 “보복”

해협 긴장 고조…미 “밴스 파견”, 이란 측도 21일 도착 예상

미국과 이란이 휴전 종료 시한을 이틀 앞두고 또다시 협상과 확전의 갈림길에 섰다. 대이란 해상 봉쇄 작전을 시작한 미국이 이란 화물선을 나포하자 이란이 보복을 경고하면서 호르무즈 해협의 긴장이 최고조로 치달았다.



미국 중부사령부는 19일(현지시간) 이란 국적 화물선 투스카호가 6시간에 걸친 경고에도 불구하고 아라비아해에서 미군의 봉쇄를 뚫으려 하자, 함포를 여러 발 쏴 추진 장치를 무력화한 후 나포했다고 밝혔다. 이 선박은 중국에서 출항해 이란 남부 반다르아바스로 향하고 있었다. 도널드 트럼프 대통령도 소셜미디어에서 “정지하라는 경고에 응하지 않은 이란 화물선 기관실에 우리 해군이 구멍을 내 멈추게 했다”고 밝혔다.



미국은 이전에 미군의 봉쇄를 뚫고 항해하려 한 이란 선박 25척을 회항시켰으나, 무력을 사용해 나포한 것은 이번이 처음이라고 뉴욕타임스는 전했다. 이란 선박이 미군의 회항 지시에 끝내 응하지 않은 것도 이번이 처음이다.



이란은 보복을 예고했다. 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야 중앙군사본부 대변인은 “미군의 발포는 휴전 합의 위반”이라며 “곧바로 대응할 것”이라고 밝혔다. 이란 국영 매체인 IRNA는 “미국의 과도한 요구, 끊임없는 입장 변화, 휴전 합의 위반으로 간주되는 지속적인 해상 봉쇄”를 규탄하면서 “현 상황에서는 실질적인 협상 전망이 불투명하다”고 전했다.



다만 도널드 헤플린 전 미국 대사는 알자지라에 “J D 밴스 부통령이 파키스탄 이슬라마바드로 향하고 있고, 이란도 결국 누군가를 보낼 것으로 예상한다”고 말했다. 앞서 트럼프 대통령은 미국 대표단이 이란과의 협상을 위해 20일 이슬라마바드에 도착할 것이라고 밝혔다.



이란 외교부는 “차기 협상에 대한 어떠한 결정도 내려진 바 없다”고 밝혔지만, 파키스탄 매체 파키스탄옵서버는 이란 대표단이 미국과 회담 하러 21일 이슬라마바드에 올 예정이라고 보도했다. 21일까지인 휴전이 한 차례 연장될 수 있다는 관측도 나온다.

