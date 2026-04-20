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편의점들 “물가 부담 덜어드려요”

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편의점 업계가 '고유가 피해지원금' 지급 시기에 맞춰 할인 경쟁에 나선다.

20일 편의점 업계에 따르면 GS25는 즉석밥, 두부, 콩나물, 우유, 계란, 삼겹살 등 2500여종 상품을 싸게 파는 대규모 할인행사를 펼친다.

특히 지원금 첫 지급일인 오는 27일부터 5월 말까지 자체브랜드 '혜자로운'과 '리얼프라이스' 등 생활필수품 17종을 25% 할인 판매한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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편의점들 “물가 부담 덜어드려요”

입력 2026.04.20 20:28

수정 2026.04.20 20:29

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  • 정유미 기자

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고유가 피해지원금 지급 맞춰

생필품 위주 할인 경쟁 돌입

편의점 업계가 ‘고유가 피해지원금’ 지급 시기에 맞춰 할인 경쟁에 나선다.

20일 편의점 업계에 따르면 GS25는 즉석밥, 두부, 콩나물, 우유, 계란, 삼겹살 등 2500여종 상품을 싸게 파는 대규모 할인행사를 펼친다. 특히 지원금 첫 지급일인 오는 27일부터 5월 말까지 자체브랜드(PB) ‘혜자로운’과 ‘리얼프라이스’ 등 생활필수품 17종을 25% 할인 판매한다.

리얼 천냥콩나물 300g(750원), 혜자 백미밥 210g(6입·4500원), 1974우유 900㎖(2입·3300원) 등이다. CU는 21일부터 오는 5월31일까지 라면, 즉석밥 등 생활에 밀접한 50여종 상품을 저렴하게 내놓는다. 번들 중심의 대용량 할인과 초특가 상품을 내세웠다. 냉동 대패삼겹살(800g)을 1만1900원에, 양념 목심구이와 마늘 제육볶음(각 600g)을 각각 8600원, 8400원에 판다. 이마트24는 5월 한 달간 콩나물, 두부, 계란 등 신선식품과 간편식, 생활필수품 50종을 싸게 판매한다. 행사 상품은 원플러스원(1+1), 투플러스원(2+1) 혜택에 더해 행사 카드 결제 시 30% 할인이 중복 적용된다.

이달 말까지는 자체브랜드(PB) ‘옐로우(Ye!low)’ 전 품목과 생활필수품 11종을 네이버페이 결제 시 30% 환급해주는 행사를 진행한다.

세븐일레븐도 5월 한 달간 총 2000여종 상품을 할인 판매한다. 계란 등 신선식품 18종을 저렴하게 내놓고 ‘신선을새롭게국내산항정살’ ‘신선을새롭게한입삼겹살’ 2종은 반값에 판매한다.

편의점업계 관계자는 “고유가 피해지원금 역시 지급 시기에 맞춰 장바구니 부담을 낮추고 소비자의 체감 혜택을 높일 수 있는 상품을 다양하게 준비했다”고 말했다.

정부는 고유가로 인한 부담을 줄여주기 위해 소득 하위 70% 국민에게 인당 10만~60만원의 지원금을 지급한다. 고유가 피해지원금은 오는 27일부터 신청할 수 있으며 신청 다음날부터 올 8월31일까지 사용이 가능하다.

사용처는 전통시장·동네마트·식당·의류점 등 연매출 30억원 이하 소상공인 사업장이다. 백화점, 대형마트, SSM(기업형 슈퍼마켓), 이커머스(전자상거래) 등에선 사용할 수 없으며, 프랜차이즈는 직영점은 제외되고 가맹점에서만 사용이 가능하다.

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