편의점들 “물가 부담 덜어드려요”

고유가 피해지원금 지급 맞춰 생필품 위주 할인 경쟁 돌입

편의점 업계가 ‘고유가 피해지원금’ 지급 시기에 맞춰 할인 경쟁에 나선다.



20일 편의점 업계에 따르면 GS25는 즉석밥, 두부, 콩나물, 우유, 계란, 삼겹살 등 2500여종 상품을 싸게 파는 대규모 할인행사를 펼친다. 특히 지원금 첫 지급일인 오는 27일부터 5월 말까지 자체브랜드(PB) ‘혜자로운’과 ‘리얼프라이스’ 등 생활필수품 17종을 25% 할인 판매한다.



리얼 천냥콩나물 300g(750원), 혜자 백미밥 210g(6입·4500원), 1974우유 900㎖(2입·3300원) 등이다. CU는 21일부터 오는 5월31일까지 라면, 즉석밥 등 생활에 밀접한 50여종 상품을 저렴하게 내놓는다. 번들 중심의 대용량 할인과 초특가 상품을 내세웠다. 냉동 대패삼겹살(800g)을 1만1900원에, 양념 목심구이와 마늘 제육볶음(각 600g)을 각각 8600원, 8400원에 판다. 이마트24는 5월 한 달간 콩나물, 두부, 계란 등 신선식품과 간편식, 생활필수품 50종을 싸게 판매한다. 행사 상품은 원플러스원(1+1), 투플러스원(2+1) 혜택에 더해 행사 카드 결제 시 30% 할인이 중복 적용된다.



이달 말까지는 자체브랜드(PB) ‘옐로우(Ye!low)’ 전 품목과 생활필수품 11종을 네이버페이 결제 시 30% 환급해주는 행사를 진행한다.



세븐일레븐도 5월 한 달간 총 2000여종 상품을 할인 판매한다. 계란 등 신선식품 18종을 저렴하게 내놓고 ‘신선을새롭게국내산항정살’ ‘신선을새롭게한입삼겹살’ 2종은 반값에 판매한다.



편의점업계 관계자는 “고유가 피해지원금 역시 지급 시기에 맞춰 장바구니 부담을 낮추고 소비자의 체감 혜택을 높일 수 있는 상품을 다양하게 준비했다”고 말했다.



정부는 고유가로 인한 부담을 줄여주기 위해 소득 하위 70% 국민에게 인당 10만~60만원의 지원금을 지급한다. 고유가 피해지원금은 오는 27일부터 신청할 수 있으며 신청 다음날부터 올 8월31일까지 사용이 가능하다.



사용처는 전통시장·동네마트·식당·의류점 등 연매출 30억원 이하 소상공인 사업장이다. 백화점, 대형마트, SSM(기업형 슈퍼마켓), 이커머스(전자상거래) 등에선 사용할 수 없으며, 프랜차이즈는 직영점은 제외되고 가맹점에서만 사용이 가능하다.

