네이버, 인도 최대 IT 서비스 업체 TSC와 MOU…“현지 맞춤형 사업 기회 발굴”

네이버가 인도 최대 기업집단 타타그룹의 IT 계열사 ‘타타 컨설턴시 서비스’(TCS)와 업무협약(MOU) 체결하고 인도 시장 공략에 나선다.

20일 네이버에 따르면, 업무협약식은 이날 인도 뉴델리에서 한국경제인협회 주관으로 개최된 한국-인도 비즈니스 포럼 일환으로 진행됐다. 이 자리에는 한국 측에선 김정관 산업통상부 장관과 네이버 최수연 대표가, 인도 측에서는 피유시 고얄 상공부 장관과 우즈왈 마투르 TCS 대표가 각각 참석했다.

최 대표는 전날 시작된 이재명 대통령의 인도·베트남 순방에 경제사절단으로 동행하고 있다.

TCS는 인공지능(AI)·클라우드 분야를 중심으로 전 세계 100여개 국에서 은행·제조·소매·의료·통신 등 다양한 산업에 걸쳐 맞춤형 정보기술(IT) 서비스와 컨설팅, 설루션을 제공하는 인도 최대 IT 서비스 기업이다. 지난해 연 매출은 300억달러(약 44조2000억원)에 달한다.

네이버와 TSC는 이번 MOU를 계기로 각 사가 보유한 AI와 클라우드, 기업과 소비자 간 거래(B2C) 서비스 역량을 결합해 인도 시장을 중심으로 인공지능 전환(AX) 및 디지털전환(DX) 분야에서 사업 기회를 탐색해 나가기로 했다.

특히 네이버의 플랫폼 기술력과 TCS의 서비스 생태계 및 데이터 자산이 결합한다면 인도 현지에서 수익성 높은 신규 사업 기회를 만들 수 있을 것으로 보고 있다.

최수연 대표는 “인도가 ‘AI 강국’을 목표로 AI 산업 생태계 확장에 적극적으로 나서고 있는 만큼, TCS와의 이번 업무협약을 통해 AI·클라우드·B2C 서비스 중심의 기술 협력을 매개로 함께 신사업 기회를 만들어 가기를 기대한다”라고 말했다.

네이버는 TCS와의 파트너십을 발판으로 14억 인구의 인도 시장에서 현지 맞춤형 AI·클라우드 사업 기회를 본격적으로 발굴해 나간다는 계획이다.