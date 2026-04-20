창간 80주년 경향신문

네이버, 인도 최대 IT 서비스 업체 TSC와 MOU…“현지 맞춤형 사업 기회 발굴”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

네이버가 인도 최대 기업집단 타타그룹의 IT 계열사 '타타 컨설턴시 서비스'와 업무협약 체결하고 인도 시장 공략에 나선다.

특히 네이버의 플랫폼 기술력과 TCS의 서비스 생태계 및 데이터 자산이 결합한다면 인도 현지에서 수익성 높은 신규 사업 기회를 만들 수 있을 것으로 보고 있다.

최수연 대표는 "인도가 'AI 강국'을 목표로 AI 산업 생태계 확장에 적극적으로 나서고 있는 만큼, TCS와의 이번 업무협약을 통해 AI·클라우드·B2C 서비스 중심의 기술 협력을 매개로 함께 신사업 기회를 만들어 가기를 기대한다"라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

네이버, 인도 최대 IT 서비스 업체 TSC와 MOU…“현지 맞춤형 사업 기회 발굴”

입력 2026.04.20 20:30

  • 최민지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

최수연 네이버 대표. 네이버 제공

최수연 네이버 대표. 네이버 제공

네이버가 인도 최대 기업집단 타타그룹의 IT 계열사 ‘타타 컨설턴시 서비스’(TCS)와 업무협약(MOU) 체결하고 인도 시장 공략에 나선다.

20일 네이버에 따르면, 업무협약식은 이날 인도 뉴델리에서 한국경제인협회 주관으로 개최된 한국-인도 비즈니스 포럼 일환으로 진행됐다. 이 자리에는 한국 측에선 김정관 산업통상부 장관과 네이버 최수연 대표가, 인도 측에서는 피유시 고얄 상공부 장관과 우즈왈 마투르 TCS 대표가 각각 참석했다.

최 대표는 전날 시작된 이재명 대통령의 인도·베트남 순방에 경제사절단으로 동행하고 있다.

TCS는 인공지능(AI)·클라우드 분야를 중심으로 전 세계 100여개 국에서 은행·제조·소매·의료·통신 등 다양한 산업에 걸쳐 맞춤형 정보기술(IT) 서비스와 컨설팅, 설루션을 제공하는 인도 최대 IT 서비스 기업이다. 지난해 연 매출은 300억달러(약 44조2000억원)에 달한다.

네이버와 TSC는 이번 MOU를 계기로 각 사가 보유한 AI와 클라우드, 기업과 소비자 간 거래(B2C) 서비스 역량을 결합해 인도 시장을 중심으로 인공지능 전환(AX) 및 디지털전환(DX) 분야에서 사업 기회를 탐색해 나가기로 했다.

특히 네이버의 플랫폼 기술력과 TCS의 서비스 생태계 및 데이터 자산이 결합한다면 인도 현지에서 수익성 높은 신규 사업 기회를 만들 수 있을 것으로 보고 있다.

최수연 대표는 “인도가 ‘AI 강국’을 목표로 AI 산업 생태계 확장에 적극적으로 나서고 있는 만큼, TCS와의 이번 업무협약을 통해 AI·클라우드·B2C 서비스 중심의 기술 협력을 매개로 함께 신사업 기회를 만들어 가기를 기대한다”라고 말했다.

네이버는 TCS와의 파트너십을 발판으로 14억 인구의 인도 시장에서 현지 맞춤형 AI·클라우드 사업 기회를 본격적으로 발굴해 나간다는 계획이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글