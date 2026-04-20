“한·인도, 에너지·나프타 협력 지속”

이 대통령·모디 총리 2시간 회담

“중동지역 안정과 평화 회복 공감”

양국 ‘포괄적 경제동반자 협정’ 협상 재개 등 MOU 15건 채택

조선·금융·인공지능 등 협력 강화

K팝 공연장 조성 등 문화 교류도

이재명 대통령과 나렌드라 모디 인도 총리가 20일 정상회담을 하고 중동발 정세 불안 속에 에너지와 나프타 등 원자재의 안정적 수급을 위한 협력을 지속해 나가기로 했다. 특히 조선·금융·인공지능(AI) 등 전략산업 분야에서 협력을 확대하기로 했다. 또 한·인도 포괄적경제동반자협정(CEPA) 개선 협상 재개 공동선언을 포함해 15건의 양해각서(MOU) 등 문건에 서명했다.



이 대통령은 이날 인도 정부 영빈관인 뉴델리 하이데라바드 하우스에서 모디 총리와 정상회담을 한 후 공동언론발표를 통해 “이제 양국은 특별 전략적 동반자 관계의 새로운 10년을 맞이했다”면서 “조선·금융·AI 등 전략산업 분야에서 협력을 확대하고 문화와 인적 교류도 한층 강화해 나가기로 했다”고 말했다. 한국과 인도는 1973년 수교 이후 2010년 CEPA를 체결했고, 2015년부터 특별 전략적 동반자 관계를 맺고 있다.



모디 총리는 공동언론발표에서 “양국은 인도·태평양 지역에 대한 공동의 비전을 갖고 있으며, 함께 손을 맞잡고 공동번영을 이룰 수 있다”며 “한국과 핵심 기술 및 공급망과 관련한 협력을 강화하고 경제안보 대화도 시작할 것”이라고 말했다.



양 정상은 장관급 협력 플랫폼인 산업협력위원회를 신설해 무역·투자·핵심 광물·원자력발전 등의 분야에서 협력을 강화하기로 했다.



또 CEPA 개선 협상에 속도를 내 변화된 통상 환경에 함께 대응해 나가자는 데에도 합의했다. 이를 통해 현재 연간 250억달러 수준인 양국 교역 규모를 2030년까지 500억달러 수준으로 확대하겠다고 밝혔다.



조선 분야에서는 한국의 기술력과 인도 중앙·지방정부의 시설 건설 지원·보조금 지급 등 정책 지원을 결합한 협력을 강화하기로 했다. 한국 금융기업의 인도 금융시장 진출, 양국 AI·디지털 협력 등도 강화하기로 했다.



양국 정부는 이날 정상회담을 계기로 CEPA 개선 협상 재개 공동선언, 산업협력위원회 신설·항만 협력·문화창조산업 협력·QR코드 결제 연동 MOU 등 총 15건의 문건을 채택했다.



이 대통령과 모디 총리는 최근 중동 정세와 한반도 평화에 관해서도 의견을 교환했다.



이 대통령은 “우리는 중동 지역 안정과 평화 회복이 세계 안보와 경제에 매우 중요하다는 데 공감했다”면서 “역내 평화와 글로벌 현안 대응을 위해 긴밀한 공조를 지속해 나가기로 했다”고 말했다. 모디 총리도 “국제적 긴장이 고조되는 가운데 한국, 인도는 평화와 안정성이라는 공통된 메시지를 보내고 있다”고 했다.



이 대통령은 이날 공개된 인도 일간지 ‘타임스 오브 인디아’ 및 ‘나브바라트 타임스’와의 서면 인터뷰에서 “모든 선박이 호르무즈 해협을 안전하고 자유롭게 항해할 수 있도록 인도와 긴밀히 소통하겠다”고 밝혔다.



이 대통령은 “한국과 인도 모두 중동산 원유와 천연가스에 크게 의존하고 있다. 핵심 해상로의 안전 확보는 국민의 안전과 국가의 생존에 필수”라고 말했다.



이 대통령은 “이번 중동전쟁은 인도양과 태평양이 하나의 연결된 해양 공간이라는 현실을 보여준다. 어느 나라도 홀로 안정성을 보장할 수는 없다”고 했다. 그러면서 “국제 무대에서도 인도와의 공동노력을 이어갈 것”이라고 강조했다.

