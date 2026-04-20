이란, 상선 나포에 “드론 공격” 대응…‘호르무즈 통제권’ 사활

이란 측 “연쇄적 보복” 압박…후티 반군도 ‘홍해 봉쇄 카드’로 경고 호르무즈 인근 상선 운항 전면 중단…일부는 페르시아만으로 회항

이란군이 미국의 자국 상선 나포에 대한 보복으로 미군 군함을 무인기(드론)로 공격했다고 주장하며 정면 대응에 나섰다. 이란이 호르무즈 해협 통제권을 절대 양보할 수 없다는 입장을 고수하는 가운데, 후티 반군까지 홍해 봉쇄 카드를 다시 꺼내면서 양측은 강 대 강 대치 국면으로 치닫고 있다.



이란 반관영 타스님통신은 19일(현지시간) 이란군이 오만해에서 발생한 미군의 이란 상선 나포에 대응해 일부 미군 함정을 드론으로 타격했다고 보도했다. 이란 정규군과 이슬람혁명수비대(IRGC)를 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙사령부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 이날 성명을 통해 “미국이 해적 행위와 공격을 이어가면 군사적 대응도 멈추지 않을 것”이라고 경고했다.



다만 이란 측의 드론 공격 주장에 대해 미군이 아직 공식 입장을 내놓지 않고 있어, 실제 타격 여부나 피해 규모는 확인되지 않았다. 일각에서는 이번 보도가 이란 내부 결집을 위한 선전전일 가능성도 제기하고 있다.



이란 강경파들은 종전 협상 핵심 쟁점인 호르무즈 해협 통제권을 절대 양보할 수 없다는 뜻을 밝혔다. 에브라힘 아지지 이란 의회 국가안보·외교정책위원장은 이날 BBC방송에서 호르무즈 해협 통행권은 “우리의 양도할 수 없는 권리”라며 “선박의 해협 통과 허가권은 이란이 결정하게 될 것”이라고 밝혔다. 그는 해협 통제 법안이 이미 의회에 제출됐다고 했다.



친이란 예멘 반군 후티는 홍해 입구인 바브엘만데브 해협 봉쇄 가능성을 또다시 거론하며 미국을 추가로 압박하고 있다. 후티 간부 후세인 알에지는 이날 “사나(예멘 반군이 스스로 부르는 정부)가 바브엘만데브를 봉쇄하기로 한다면 그 누구도 다시는 열 수 없을 것”이라고 밝혔다.



이란 최고지도자의 국제문제 수석고문인 알리 아크바르 벨라야티는 엑스에 “호르무즈와 바브엘만데브는 물론 전략적 파트너들이 안보를 보장하는 믈라카 해협까지 우리 측 손에 있다”며 “어떤 허튼짓도 연쇄적인 보복 반응을 낳게 될 것”이라고 주장했다. 믈라카 해협은 말레이시아와 인도네시아 사이에 있는 해상 요충지로, 해당 발언은 이란이 우방국과의 공조를 통해 전 세계 주요 해상 요충지를 동시다발적으로 압박할 수 있음을 시사한 것으로 풀이된다.



IRGC의 호르무즈 해협 재봉쇄 선언 이후 상선들의 운항은 거의 중단됐다. CNN은 이날 호르무즈 해협의 운항 상황에 관해 “분쟁 발발 이후 해협에서 가장 조용한 날 중 하나였다”고 전했다.



선박 추적 사이트 마린트래픽에 따르면 선박들은 호르무즈 해협 인근에 정박하거나 우회로를 이용해 이동했다. 해협으로 진입한 일부 선박들은 예인선이나 이란 국적 선박인 것으로 알려졌다. 이날 최소 13척의 유조선이 호르무즈 해협 통과를 포기하고 페르시아만으로 되돌아갔다고 블룸버그통신은 보도했다.



영국 해사무역기구(UKMTO)는 이날 호르무즈 해협과 페르시아만 일대의 위협 수준을 가장 높은 단계인 ‘위기’로 상향 조정했다. UKMTO의 ‘위기’ 경보는 “공격이 거의 확실하거나 가까운 미래에 발생할 것으로 예상된다”는 의미다.



UKMTO는 “해당 지역은 여전히 고위험 운항 지역”이라며 “휴전은 불안정한 상태이고 해군에 의한 봉쇄 조치가 계속 시행되고 있다”며 “짧은 예고만으로도 빠른 적대 행위가 발생할 가능성이 있다”고 성명을 통해 밝혔다.

