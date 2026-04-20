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북한이 집속탄과 지뢰살포탄을 탑재한 미사일을 발사했다고 북한 매체가 20일 보도했다.

통신은 시험발사 목적이 "산포전투부와 파편지뢰전투부의 특성과 위력을 확증하는 데 있다"고 했다.

발사된 5발의 미사일은 136㎞ 떨어진 섬을 중심으로 "12.5~13㏊의 면적을 매우 높은 밀도로 강타"했다고 통신은 밝혔다.

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북, 19일 발사체에 “집속탄·지뢰살포탄 미사일”…김정은·주애 참관

입력 2026.04.20 20:50

수정 2026.04.20 20:51

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  • 곽희양 기자

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휴전선 인근 1·2·4·5군단장 동행

전문가 “백화점식 미사일 개발 중”

북한이 집속탄과 지뢰살포탄을 탑재한 미사일을 발사했다고 북한 매체가 20일 보도했다. 김정은 북한 국무위원장은 딸 주애와 함께 발사를 참관하며 “고밀도 진압타격능력을 증대”시켰다고 말했다. 일부 전문가는 “북한이 백화점식으로 미사일을 개발하고 있는 것”이라고 분석했다.

조선중앙통신과 노동신문은 지난 19일 미사일총국이 “개량된 지상 대 지상 전술탄도미사일 화성포-11라형의 전투부(탄두) 위력평가를 위한 시험발사를 진행했다”고 이날 보도했다. 합동참모본부는 전날 함경남도 신포시 일대에서 발사된 미사일이 약 140㎞를 비행해 함경북도 앞바다의 무인도 알섬 부근에 떨어졌다고 밝혔다.

통신은 시험발사 목적이 “산포전투부(집속탄)와 파편지뢰전투부(지뢰살포탄)의 특성과 위력을 확증하는 데 있다”고 했다. 발사된 5발의 미사일은 136㎞ 떨어진 섬을 중심으로 “12.5~13㏊의 면적을 매우 높은 밀도로 강타”했다고 통신은 밝혔다.

전날 미사일 발사는 지난 8일 발사보다 사거리는 줄이되, 타격 면적을 넓힌 것으로 보인다. 북한이 언급한 산포전투부는 탄두 하나에 수백개의 작은 탄두를 넣은 집속탄을 말한다. 파편지뢰전투부는 지뢰지대를 설치하는 지뢰살포탄을 일컫는다. 땅에 떨어진 뒤 바로 폭발하지 않아 적군의 기동을 지연시키는 효과를 낸다.

홍민 통일연구원 선임연구위원은 “산포전투부로 표적 지역의 경장갑과 인원을 제압한 뒤, 파편지뢰전투부로 해당 지역의 복구나 반격을 지연시키겠다는 의도”라고 말했다.

이번 미사일 발사에는 이례적으로 휴전선 인근에 배치된 제1·2·4·5군단장이 동행했다. 해당 군단들이 운용했던 노후화된 미사일 KN-02나 FROG-7을 해당 미사일로 대체하려는 것이라는 관측이 나온다. 해당 군단들로부터 140㎞ 이내에는 수도권은 물론 평택 미군기지가 있다.

양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “북한이 보다 효율적인 미사일 체계를 개발하려는 것으로 보인다”며 “백화점식으로 미사일을 개발하고 있는 것”이라고 말했다.

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