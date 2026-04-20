이 대통령 “구성 핵 시설 이미 널리 알려져···정 장관 기밀 누설 전제한 주장 잘못” 논란 일축

“대체 왜 이런 터무니 없는 일이 벌어지는지 알아봐야겠다” 정 장관 해명 기사 공유하며 보수세력의 ‘해임 요구’에 반박

이재명 대통령이 정동영 통일부 장관의 최근 북한 핵 시설 언급으로 한·미 간 정보 공유가 중단됐다는 주장과 관련해 “정 장관이 ‘미국이 알려준 기밀을 누설’ 했음을 전제한 모든 주장과 행동은 잘못”이라며 논란을 일축했다.

이 대통령은 20일 자신의 엑스에 정 장관의 ‘구성 핵 시설’ 발언과 관련한 논란을 반박하는 취지의 글을 올렸다. 그는 “정 장관 ‘(북한 내) 구성 핵 시설’ 발언 이전에 구성 핵 시설 존재 사실은 각종 논문과 언론 보도로 이미 전 세계에 널리 알려져 있던 점은 명백한 팩트”라며 정 장관이 미국이 알려준 기밀을 누설했다는 취지의 보도는 사실과 다르다고 밝혔다.

이 대통령은 “대체 왜 이런 터무니 없는 일이 벌어지고 있는지 자세히 알아봐야겠다”고 적었다.

이 대통령은 게시글과 함께 미국의 대북정보 공유 제한 논란에 대한 정 장관의 해명이 담긴 기사를 공유했다. 정 장관은 이날 정부서울청사에서 취재진과 만나 지난 6일 북한의 ‘구성 핵 시설’을 거론한 것은 “공개 자료를 사용해 정책을 설명한 것”이라며 “정책 설명을 정보 유출로 모는 것은 대단히 유감스럽다”고 밝혔다.

정 장관은 야당과 일부 보수세력이 정 장관 발언을 문제삼아 해임을 주장한 것에 대해 “한·미 간 무슨 큰 이견이라도 있는 듯 부풀리며 정부를 공격하는 야당 등의 일각의 행태도 참으로 보기 민망하다”고 반박했다.

앞서 정 장관은 지난 6일 국회 외교통일위원회에서 북한의 구성 지역에 핵 시설이 있다고 밝혔다. 이후 미국 측은 정 장관의 구성 핵 시설 언급에 대해 외교·안보 채널 등으로 항의 의사를 표하며 북한과 관련한 정보 공유를 일부 제한하겠다는 방침을 전한 것으로 알려졌다.