인터폴 적색수배 조회 등 대응 빨라진다

경찰만 보유하던 DB 접근 권한 법무부·해경·관세청에도 허용

경찰청을 통해서만 할 수 있었던 인터폴(국제형사경찰기구) 데이터베이스(DB)에 대한 접근이 법무부, 해양경찰청, 관세청 등 다른 법 집행기관에서도 가능해진다. 인터폴에 수배를 요청하거나 수배 여부를 조회하는 절차가 빨라져 국제범죄 대응에 더 속도가 붙을 것으로 보인다.



20일 경향신문 취재를 종합하면, 경찰청은 올해 경찰 내 유관부서에 인터폴 DB 조회 권한을 부여하고 공조 신청부터 결과 조회까지 가능한 플랫폼을 구축하는 사업을 진행 중이다. 2027년에는 범정부 법 집행기관을 대상으로 확대한 뒤, 2028년에는 유로폴·아세아나폴 등 인터폴 외의 지역별 국제 경찰기구 DB에도 접근할 수 있도록 할 계획이다.



그동안 인터폴 DB 접근은 경찰청 국제치안협력국에 있는 인터폴 담당 부서를 통해서만 할 수 있었다. 예컨대 일선 경찰서 수사팀이 수사 중인 피의자의 인터폴 수배 여부를 확인하려면 경찰청에 수사 중인 사건임을 밝힌 뒤 결과를 회신받아야 했다. 법무부·해경·관세청 등 다른 법 집행기관 역시 경찰청에 공문을 보내 같은 절차를 밟아야 했다.



지난해 캄보디아에서 벌어진 ‘스캠 단지’ 사태와 잇단 마약 밀반입 사건 등으로 범정부 차원에서 더 신속하게 대응해야 한다는 목소리가 커졌다. 이번 사업으로 인터폴 DB에 경찰 수사팀이나 다른 법 집행기관이 접근할 수 있게 되면 인터폴의 최고 수배 등급인 적색수배 신청과 조회도 빨라질 것으로 보인다. 예컨대 수사 중인 피의자가 국외로 도피할 경우 빠르게 적색수배를 신청해 현지 공항에서 즉시 체포되도록 하거나, 신고가 접수됐을 때 피의자의 수배 내용을 미리 파악해 범인 검거의 단서로 쓰거나 추가 피해 예방에 활용할 수도 있다.



경찰청 관계자는 “기존 업무 방식은 시간이 오래 걸렸는데, 범정부 차원에서 초국가 범죄에 빠르게 대응하기 위해 고도화된 공조 시스템을 구축하고 통일된 업무 체계를 마련할 것”이라고 말했다.

