떨어지는 백신 접종률…미국처럼 감염병 유행 사태 올라

코로나 팬데믹 이후 불신 확산 전년 동기 대비 4.7%P나 줄어 외국도 감소세…미국 홍역 비상 질병청, 신뢰 회복 위해 홍보전

코로나19 팬데믹 이후 백신에 대한 불신이 확산하면서 국내외에서 감염병 백신 접종률이 떨어지고 있다. 한국은 여름철마다 코로나19 유행이 반복되는데 올해 상반기 고령층 등 고위험군의 예방접종률이 기대에 못 미치고 있다. 이에 전문가들은 백신 관련 오해를 바로잡으면서 접종 필요성을 강조하고 나섰다.



20일 질병관리청에 따르면 지난해 10월부터 올해 4월까지 코로나19 백신 접종률은 전년도 같은 시기보다 소폭 감소했다. 질병청 관계자는 “지난해 같은 기간 접종률은 47.4%였지만 이번엔 42.7%에 그쳤다”고 밝혔다. 특히 감염 시 중증으로 악화할 위험이 큰 65~69세의 접종률이 31.6%로 가장 낮았다.



질병청은 코로나19 신규 변이의 영향으로 향후 4주간 유행세가 소폭 증가할 것으로 전망했다. 다만 감염 규모가 보건상 큰 위협 수준으로 확대되지는 않을 것으로 내다봤다. 질병청 관계자는 “신규 변이 등 다양한 요인을 지속해서 모니터링할 필요가 있다”면서도 “환자 발생이 늘더라도 현재 보유한 백신과 치료제의 효과는 충분하다”고 말했다.



선진국에서도 코로나19뿐 아니라 인플루엔자(독감), 홍역·유행성이하선염·풍진 혼합(MMR) 백신 접종률까지 떨어지면서 한때 종식된 것으로 여겨지던 감염병이 다시 확산하는 양상을 보이고 있다.



최근 영국 일간지 가디언 등에 따르면 미국의 홍역 유행은 심각한 수준이다. 지난해 텍사스주와 사우스캐롤라이나주를 비롯한 여러 지역에서 대규모 집단감염이 발생했고, 최근에는 유타주가 주요 확산 지역으로 떠올랐다. 이 같은 상황에도 불구하고, 주의회는 올해 초 학교 입학 시 요구되는 예방접종 의무에서 예외를 더 쉽게 인정받을 수 있도록 하는 법안을 발의했다.



전문가들은 백신의 안전성을 강조하며 접종 필요성을 재차 강조하고 있다. 정재훈 고려대 의대 예방의학과 교수는 지난 18일 SNS에 ‘백신을 위한 변호’라는 글을 올려 코로나19 백신을 둘러싼 오해를 반박했다.



정 교수가 코로나19 예방접종이 가장 활발했던 2021년 건강보험심사평가원 자료 등을 분석한 결과를 보면 당시 한국의 초과사망과 연령별 사망은 가장 낮았다. 초과사망은 특정 시기의 실제 사망자 수가 평소 예상 수준보다 얼마나 더 많거나 적은지를 나타내는 지표다. 또한 백신 접종이 본격화된 이후에도 암 발생률은 기존 추세에서 벗어나지 않았다.



정 교수는 “백신은 완벽한 의약품이 아니기 때문에 드물지만 치명적인 이상 반응이 존재할 수 있다”며 “관련 데이터는 숨기지 않고 공개된다”고 말했다. 이어 “백신 접종으로 인한 사망 및 중증화 예방 등 ‘집단적 편익’은 부작용 위험보다 훨씬 크다”고 강조했다.



질병청 관계자는 “결국 백신에 대한 신뢰를 회복하는 것이 관건”이라며 “다음주 예방접종 주간을 맞아 접종률을 높이기 위한 다양한 홍보를 진행할 계획”이라고 밝혔다.

