파업 중 대체 수송차, 노조원 치어 3명 사상

CU 진주센터서 교섭 회피 반발해 막아섰던 1명 사망·2명 중경상 사고 운전자 체포…화물연대 “출차 강행 원청·방관한 정부 책임”

편의점 프랜차이즈 CU를 운영하는 BGF리테일에 공동교섭을 촉구하며 집회를 하던 민주노총 공공운수노조 화물연대 소속 조합원들이 20일 사측 대체차량에 치여 1명이 숨지고 2명이 다쳤다.



경찰에 따르면 이날 오전 10시32분쯤 경남 진주시 정촌면 예하리 CU 진주물류센터 앞 1차로(편도 2차선)에서 2.5t 탑차가 조합원 3명을 치었다. 이 사고로 전남 화물연대 소속 50대 남성이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 숨졌고, 2명은 중경상을 입었다.



사고는 탑차 30대가량이 출차하는 과정에서 발생했다. 탑차들이 경찰 통제하에 물류센터에서 차례대로 나와 1차로로 진입해 10여m를 운행하다 노조원 5~6명이 사고 차량에 매달리는 등 막아섰던 것으로 전해졌다. 사고 차량은 이날 처음 출차하는 차량이었던 것으로 알려졌다. 경찰은 사고 차량 운전자를 특수상해 혐의 등으로 긴급체포해 조사 중이다. 경찰청은 “경남경찰청 광역수사대에 전담 수사팀을 구성해 수사할 계획”이라고 밝혔다.



사고 이후 현장에선 노조와 경찰이 몸싸움을 벌이며 대치를 이어갔다. 화물연대 노조 차량이 경찰 경력 바리케이드를 친 뒤 물류센터 정문으로 돌진하는 일도 있었다. 경찰은 특수공무집행방해, 공무집행방해 혐의 등으로 노조원 2명을 체포해 조사하고 있다.



이번 사고는 지난달 10일 노란봉투법 시행 이후 원청과 하청의 직접교섭 요구 과정에서 처음 발생한 노조원 사망 사건이다. 화물연대 CU지회는 배송기사 처우 개선을 요구하며 지난 5일부터 전국 25개 CU 물류센터 중 경남 진주를 비롯해 4개 주요 물류센터에서 파업 중이었다.



갈등의 핵심은 원청 사업자인 BGF리테일의 교섭 참여다. 노란봉투법은 사용자 범위를 확대해 하청·특수고용 노동자까지 교섭권을 넓혔다.



화물연대 CU지회 소속 화물기사들은 CU 물류센터가 개별 계약한 운송사에 소속된 특수고용노동자다. 화물연대는 다단계 하청 구조에 따른 저운임과 원청의 관리 책임 부재를 문제로 들며 BGF리테일이 직접 교섭에 나서야 한다고 주장한다. 반면 BGF 측은 물류센터별로 개별 운송사와 위탁 계약을 맺는 구조로, 직접적인 사용자 지위가 아니라고 맞서왔다. 회사는 그간 진행해왔던 센터·운송사·기사 간 3자 협의를 통해 문제를 해결하겠다는 입장이다.



화물연대는 CU 진주물류센터 앞에 집결해 총력투쟁을 예고했다. 공공운수노조는 성명을 내고 “원청 CU BGF는 조합원들이 생계의 벼랑 끝으로 내몰리는 상황에서도 끝까지 책임을 회피하며 파업을 방치하고, 대체수송을 강행했다”면서 “이 죽음은 교섭을 거부하고 현장을 파국으로 몰아넣은 CU가 만든 결과”라고 밝혔다. 노조는 정부도 방관하고 있다며 비판했다. 화물연대는 “반복되는 갈등과 위험 신호에도 아무런 실질적 조치를 취하지 않았고, 결국 죽음으로 이어졌다”며 “정부는 즉각 이번 사건에 대한 철저한 진상 규명에 나서야 한다”고 촉구했다.

