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본문 요약

아파트 화재 사상자 10명 중 4명은 불이 나지 않은 집에서 대피하다가 피해를 입은 것으로 나타났다.

또 다른 집에서 화재가 발생했을 때 본인 집으로 화염이나 연기가 들어오지 않는 경우라면 무리하게 대피할 필요가 없다.

다른 집 화재로 인해 본인 집까지 연기가 들어오는 상황이라면 복도와 계단에 연기가 없는지 살핀 뒤 즉시 대피하고, 대피가 불가능하다면 집 안에 설치된 대피공간이나 경량칸막이로의 이동 등 세대 내 안전 조치를 취해야 한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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아파트 화재 인명피해 10건 중 4건 ‘대피 중 발생’…‘무조건 대피’ 답 아니다

입력 2026.04.20 21:06

수정 2026.04.20 22:15

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  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“상황 살피며 대피요령 따라야”

아파트 화재 사상자 10명 중 4명은 불이 나지 않은 집에서 대피하다가 피해를 입은 것으로 나타났다. 소방당국은 화재 지점과 연기 유입 여부를 파악한 후 상황에 따라 행동해야 한다고 당부했다.

20일 소방청에 따르면, 최근 3년(2023~2025년) 아파트 화재는 9300여건 발생해 사망(115명)과 부상(1148명) 등 1263명이 피해를 입었다. 이 중 490여명(39%)은 화재가 발생하지 않은 집에서 대피하는 과정에서 사망하거나 다쳤다. 소방청은 “화재 발생 시 유독가스 등 연기가 계단을 타고 상층부로 빠르게 확산하면서, 대피하는 주민들이 연기에 노출돼 피해를 입게 된다”고 설명했다.

소방청은 상황별 피난 행동요령(아파트 화재 피난 수칙)을 준수해줄 것을 당부했다.

본인 집에서 화재가 발생했을 때 대피가 가능한 상황이라면, 연기가 계단으로 확산하는 것을 막기 위해 현관문을 반드시 닫고 계단을 이용해 지상이나 옥상으로 신속히 이동해야 한다. 현관 입구 등 화재로 대피가 어려운 경우에는 집 안에 설치된 대피공간이나 경량칸막이가 있는 곳으로 즉시 이동하고, 젖은 수건으로 문틈을 막아 연기 유입을 차단하며 구조를 기다려야 한다.

또 다른 집에서 화재가 발생했을 때 본인 집으로 화염이나 연기가 들어오지 않는 경우라면 무리하게 대피할 필요가 없다. 다른 집 화재로 인해 본인 집까지 연기가 들어오는 상황이라면 복도와 계단에 연기가 없는지 살핀 뒤 즉시 대피하고, 대피가 불가능하다면 집 안에 설치된 대피공간이나 경량칸막이로의 이동 등 가구 내 안전 조치를 취해야 한다.

김승룡 소방청장은 “아파트 화재 시 무조건적인 대피보다는 화염과 연기의 확산 경로를 먼저 살피고 상황에 맞게 대처하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.

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