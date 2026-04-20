서울 구로구는 구민 전체를 대상으로 3개년 소득 이동을 추적한 ‘구민 소득구조 빅데이터 분석’ 결과를 20일 발표했다. 이번 자료는 전국 지방자치단체 최초로 개인별 계층 이동을 시계열로 분석해 지역 내 소득 분포 변화와 이동 흐름을 살펴봤다는 데 의미가 있다.



2023년부터 2025년까지 가명 신용정보(KCB)를 분석한 결과, 구의 지니계수는 0.2449에서 0.2395로 3년 연속 하락해 소득 불평등이 개선된 것으로 나타났다.



계층 이동도 활발했다. 소득 상승 이동률은 29.5%로 하락 이동률(18.3%)보다 1.6배 높았다. 저소득층(1·2분위)에서 벗어난 구민 중 약 72%가 중소득층으로 이동했다. 중소득층 비중은 42.3%에서 45.4%로 3.1%포인트 확대됐다.



세대별로는 20세에서 39세 사이 청년층의 소득 상승 이동이 하락 이동보다 약 6배 많아 다른 연령대보다 상승 흐름이 상대적으로 뚜렷했다.



구 관계자는 “구로디지털단지를 중심으로 양질의 일자리가 많이 늘었고, 오류동에 있는 청년임대주택으로 고소득 1인 청년가구 유입이 많았다”고 설명했다.

