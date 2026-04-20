서울 도봉구에 홀로 사는 A씨는 동주민센터에 자신의 부고를 보낼 지인 10명의 전화번호를 등록했다.

구는 지난 17일 서울시 주관으로 열린 '2026년 1차 창의 제안 공모전'에서 '안심 부고 시스템'이 우수상을 받았다고 20일 밝혔다.

안심 부고 시스템은 고인의 부고가 지인들에게 전달되지 못하는 '사회적 고립' 문제에 주목해 제안된 사업이다.