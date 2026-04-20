“516로 도로명, 어떻게 생각하십니까”

제주도민 대상 명칭 변경 설문조사 이달 말까지 QR코드로 참여 가능

제주도가 ‘516로’ 도로명 변경 검토를 위한 여론 수렴 절차에 들어간다.



도는 21일부터 30일까지 QR코드를 활용한 도민 설문조사를 실시한다고 20일 밝혔다. QR코드는 행정시 종합민원실 홍보 배너, 도·행정시 누리집, 전광판 등에 게시된다.



이번 조사는 516로 도로명을 둘러싼 부정적 인식과 변경 요구가 이어진 데 따른 것이다. 516로는 1961년 5월16일 쿠데타 이후 당시 박정희 대통령이 국토건설단을 투입해 확·포장 공사를 해 개통했다. 도로 명칭 역시 이러한 시대적 배경이 반영돼 붙여졌다. 2009년에는 고시를 통해 공식 명칭인 ‘516로’가 부여됐다.



그간 지역에서는 해당 도로명이 군부정권을 미화하는 의미를 담고 있고, ‘세계 평화의 섬 제주’ 이미지와 부합하지 않는다는 비판이 꾸준히 제기돼왔다. 2016년 박근혜 정부 국정농단 사태 당시에는 516로 도로명비가 빨간 페인트로 훼손되는 등 명칭을 둘러싼 갈등이 표출되기도 했다.



반면 ‘부정적인 역사 의미도 알아야 한다’ ‘오랜 기간 도민들에게 익숙한 명칭을 바꿀 필요가 없다’며 변경에 반대하는 목소리도 만만치 않다.



현행법상 도로명을 바꾸려면 도로명 주소 사용자 5분의 1 이상이 신청해야 하며, 주소정보위원회 심의를 거쳐 주소 사용자 2분의 1 이상 동의를 받아야 한다. 현재 516로 주소 사용자는 2000명 정도로 추정된다.

