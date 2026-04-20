‘유통 공룡’ 청주 진출 앞두고 지역상권 ‘소비 블랙홀’ 우려

코스트코·스타필드 등 입점 예정 1조7000억원 이상 경제효과 예상 상인들 “재투자 등 상생안 마련을”

충북 청주에 코스트코·스타필드 등 대형유통시설 입점이 예고되면서 이들 시설이 ‘소비 역외유출’을 막는 데 큰 역할을 할 것이라는 분석이 나왔다. 다만 지역 소비를 빨아들이는 ‘블랙홀’이 될 수 있어 골목상권과 상생할 수 있는 정책 전략이 필요하다는 지적이 제기됐다.



청주시정연구원이 20일 발간한 이슈브리프 ‘대형유통시설 확대 기반 소비구조 전환 전략 제시’를 보면, 현재 예정돼 있는 대형유통시설 입점에 따른 생산 유발효과가 1조7000억원을 훌쩍 뛰어넘는 것으로 나타났다. 시에 따르면, 올해 말 청원구 율량동 엔포드호텔 내에 연면적 1만3000㎡ 규모의 스타필드 빌리지가 들어설 예정이다. 코스트코는 2028년까지 청원구 정상동 밀레니엄타운에 연면적 1만6000㎡ 규모로 창고형 할인매장을 짓는다. 신세계는 흥덕구 화계동 청주테크노폴리스에 연면적 4만8241㎡ 규모의 복합쇼핑몰을 연내 착공할 예정이다.



연구원은 이들 시설이 들어서면 막대한 경제적 파급효과를 낼 것으로 분석했다.



코스트코 청주점의 생산 유발효과는 8059억원, 부가가치 유발효과는 2821억원, 취업 유발효과는 3737명으로 추산됐다. 신세계 복합유통시설은 생산 유발 8022억원, 취업 유발 4716명에 달할 것으로 내다봤다. 스타필드 빌리지 역시 생산 유발 1471억원, 취업 유발 839명으로 분석됐다.



하지만 연구원은 이들 시설로 소비가 집중되면 기존 상권과의 기능 분리로 인해 지역경제 전반으로의 확산 효과가 제한될 가능성이 있다고 지적했다. 대형쇼핑몰 내부에서만 지출이 이뤄지고, 지역 소상공인들은 소외되는 블랙홀 현상을 가져올 수 있다는 것이다.



청주시전통시장연합회는 지난 14일 청주시청에서 기자회견을 열고 “대형유통시설 3곳이 들어서면 지역 소상공인의 생존권이 크게 위협받게 된다”고 우려했다. 이들은 “지역 재투자 등 상생 방안을 마련해달라”고 요구했다.



연구원은 이를 해소하기 위한 전략으로 다핵 거점 간 연결성 강화, 체류형 소비 콘텐츠 경쟁력 강화, 소비 확산·상권 연계 구조 구축, 데이터 기반 소비 흐름 관리체계 구축 등을 제시했다. 원광희 청주시정연구원장은 “소비가 다양한 상권으로 연계·확산될 수 있도록 체계적인 관리와 정책적 대응이 병행돼야 한다”고 말했다.

