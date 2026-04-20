HD건설기계, 포르투갈에 발전기용 G2엔진 264대 공급

1위 업체 그루펠과 계약…배기가스 규제 강화, 유럽시장서 경쟁력 입증

HD건설기계가 포르투갈 발전기 업계 1위 그루펠과 엔진 공급계약을 맺었다.



HD건설기계는 20일 그루펠과 발전기용 G2엔진 264대 공급계약을 체결했다고 밝혔다. G2엔진은 유럽 배기가스 규제인 ‘스테이지5’를 충족하는 소형 디젤엔진이다. 1800바(bar)급 고압 연료 분사 시스템과 연비 개선 기술을 탑재했다. HD건설기계는 “이번 계약은 유럽 내 이동형 발전기 수요 증가에 대응한 것”이라며 “유럽 배기가스 규제 강화에 따른 노후 장비 교체 수요가 배경”이라고 밝혔다.



그루펠에 공급하기로 한 G2엔진은 1.8ℓ급, 2.4ℓ급, 3.4ℓ급이다. HD건설기계는 이번 공급을 계기로 DX05(5ℓ급)와 DX08(7.5ℓ급) 등 중형 엔진 추가 계약도 추진할 예정이다.



HD건설기계는 유럽 발전용 엔진 매출을 현재 400억원 수준에서 2030년 670억원 규모로 확대할 계획이다. 전체 발전용 엔진 매출도 지난해 3700억원에서 2030년 7700억원까지 올리겠다고 설명했다.



시장조사기관 모르도르 인텔리전스에 따르면 유럽 디젤 발전기 시장은 2026년 38억7000만달러(5조7125억원)에서 연평균 4.18% 성장해 2031년 47억4000만달러(6조9967억원)에 이를 것으로 전망된다.



HD건설기계 관계자는 “이번 수주는 배기 규제가 강화되는 유럽 시장에서 G2엔진의 경쟁력을 입증한 사례”라고 밝혔다.

