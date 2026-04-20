창간 80주년 경향신문

삼성SDI, 벤츠에 전기차 배터리 첫 공급

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

삼성SDI가 독일 메르세데스-벤츠에 전기차 배터리를 처음으로 공급한다.

삼성SDI는 20일 서울 강남구 안다즈 서울강남에서 메르세데스-벤츠와 차세대 전기차 배터리 공급을 위한 다년 계약을 맺었다고 밝혔다.

이번 계약으로 메르세데스-벤츠에 공급하게 된 배터리는 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있는 하이니켈 NCM 소재가 적용돼 주행거리를 극대화할 수 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

삼성SDI, 벤츠에 전기차 배터리 첫 공급

입력 2026.04.20 21:10

수정 2026.04.20 21:11

펼치기/접기
  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

하이니켈 NCM…주행력 극대화

삼성SDI가 독일 메르세데스-벤츠에 전기차 배터리를 처음으로 공급한다. 메르세데스-벤츠는 전동화 전략 핵심인 고성능 배터리의 안정적인 공급망을 확보하게 됐다.

삼성SDI는 20일 서울 강남구 안다즈 서울강남에서 메르세데스-벤츠와 차세대 전기차 배터리 공급을 위한 다년 계약을 맺었다고 밝혔다. 이번 계약으로 메르세데스-벤츠에 공급하게 된 배터리는 높은 에너지 밀도를 구현할 수 있는 하이니켈 NCM(니켈·코발트·망간) 소재가 적용돼 주행거리를 극대화할 수 있다.

양사는 금액 등 구체적인 계약 내용은 공개하지 않았다. 다만 공급 시점은 보통 배터리 개발과 생산 설비 구축 일정을 고려할 때 2~3년 후가 될 것이란 전망이 나온다. 계약 규모는 10조원 정도로 추정된다.

삼성SDI는 이번 계약으로 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디 등 ‘독일 3대 프리미엄 완성차’ 브랜드를 모두 고객사로 확보하게 됐다. 메르세데스-벤츠는 삼성SDI로부터 공급받은 배터리를 향후 출시할 중소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV)와 쿠페 모델에 탑재해 차세대 전기차 시장 공략에 나설 계획이다.

이날올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장은 “(계약을 맺은 배터리는) 하나의 차량뿐만 아니라 전체 모델 플랫폼에 들어가는 배터리”라며 “글로벌 공급업체 네트워크를 갖는 것이 매우 중요하다”고 말했다. 메르세데스-벤츠는 전고체 배터리 공급도 삼성SDI와 논의하고 있다고 밝혔다. 삼성SDI 관계자는 “이번 파트너십은 양사가 가진 혁신 DNA의 결합”이라며 “글로벌 전기차 시장을 선도하기 위한 배터리 수주를 확보했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글