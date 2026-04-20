창간 80주년 경향신문

부산 망미동 언덕엔 ‘300원 떡볶이’가 있다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

여행은 가고 싶은데 주머니 사정이 넉넉지 않다면 '가성비 투어'를 주제로 하는 이번주 EBS1 <한국기행>을 주목해보자.

재개발로 자취를 감춰 마지막으로 남다시피 한 '옥상 마을'도 찾는다.

옥상 마을 바로 아래엔 생아귀찜을 2만원에 맛볼 수 있는 곳이 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

부산 망미동 언덕엔 ‘300원 떡볶이’가 있다

입력 2026.04.20 21:22

  • 신주영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

EBS1 ‘한국기행’

여행은 가고 싶은데 주머니 사정이 넉넉지 않다면 ‘가성비 투어’를 주제로 하는 이번주 EBS1 <한국기행>을 주목해보자. 21일 방송에선 부산으로 향한다. 부산에서 나고 자란 소설가 배길남씨가 펜 대신 배낭을 메고 우리가 몰랐던 ‘진짜’ 부산을 찾아 길을 나선다.

가장 먼저 찾은 곳은 작은 어촌 마을 칠암이다. 이곳에선 해녀 대여섯 명이 가족처럼 지낸다. 칠암항에서 갓 잡아 올린 해산물을 좌판에서 바로 맛볼 수 있다. 싱싱한 해산물 한 바구니가 2만원이다. 이곳에서만 먹을 수 있는 특별한 쌈도 있다고 한다.

망미동 언덕에는 수십년째 자리를 지킨 작은 구멍가게가 하나 있다. 주인 할머니는 오고 가는 아이들의 이름 하나하나를 기억한다. 할머니는 용돈을 받아 생활하는 초등학교 아이들을 위해 떡볶이를 단돈 300원에 판다. 그마저도 1년 전 100원에서 올린 가격이라고 한다.

재개발로 자취를 감춰 마지막으로 남다시피 한 ‘옥상 마을’도 찾는다. 옥상 마을 바로 아래엔 생아귀찜을 2만원에 맛볼 수 있는 곳이 있다. 21일 오후 9시35분 방송.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글