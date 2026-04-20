부산 망미동 언덕엔 ‘300원 떡볶이’가 있다

EBS1 ‘한국기행’

여행은 가고 싶은데 주머니 사정이 넉넉지 않다면 ‘가성비 투어’를 주제로 하는 이번주 EBS1 <한국기행>을 주목해보자. 21일 방송에선 부산으로 향한다. 부산에서 나고 자란 소설가 배길남씨가 펜 대신 배낭을 메고 우리가 몰랐던 ‘진짜’ 부산을 찾아 길을 나선다.



가장 먼저 찾은 곳은 작은 어촌 마을 칠암이다. 이곳에선 해녀 대여섯 명이 가족처럼 지낸다. 칠암항에서 갓 잡아 올린 해산물을 좌판에서 바로 맛볼 수 있다. 싱싱한 해산물 한 바구니가 2만원이다. 이곳에서만 먹을 수 있는 특별한 쌈도 있다고 한다.



망미동 언덕에는 수십년째 자리를 지킨 작은 구멍가게가 하나 있다. 주인 할머니는 오고 가는 아이들의 이름 하나하나를 기억한다. 할머니는 용돈을 받아 생활하는 초등학교 아이들을 위해 떡볶이를 단돈 300원에 판다. 그마저도 1년 전 100원에서 올린 가격이라고 한다.



재개발로 자취를 감춰 마지막으로 남다시피 한 ‘옥상 마을’도 찾는다. 옥상 마을 바로 아래엔 생아귀찜을 2만원에 맛볼 수 있는 곳이 있다. 21일 오후 9시35분 방송.

