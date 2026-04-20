‘5·18 민주화운동’ 알린 미 인권운동가 패리스 하비 목사 별세

한국 민주화 운동과 인권 탄압 사례를 널리 알린 미국 인권운동가 패리스 하비 목사가 지난 16일 별세했다. 향년 91세.

하비 목사는 미국 캘리포니아의 한 요양원에서 투병 중 숨졌다. 1935년 미국 콜로라도주에서 태어난 하비 목사는 대학을 졸업한 후 1960~1970년 일본에서 선교사로 활동하며 한국 인권 상황에 관심을 가지게 됐다.

그는 북미한인인권위원회(NACHRK)의 사무국장 등을 맡으며 5·18 민주화운동 당시 광주의 참상을 국제 사회에 공론화하는 데 힘썼다. NACHRK가 발간한 소식지와 인적 네트워크를 통해 광주 상황이 북미와 유럽 등지로 전파됐다.

하비 목사는 1981년 미 하원 국제관계 및 인권 소위원회 청문회에 증인으로 출석해 계엄군의 유혈 진압, 삼청교육대, 노동·언론 탄압 등을 한국의 인권 침해 사례를 전방위적으로 고발했다. 당시 증언이 한국의 인권 상황을 국제 사회에 널리 알리는 것에 큰 영향을 미친 것으로 평가받고 있다.

고인은 1979년 지미 카터 행정부에 한국 인권 상황 보고와 김대중 등 정치범 석방 요구 명단을 전달하는 등 외교적 압박 활동에도 참여했다. 그는 당시 국외 망명 중이던 김 전 대통령 등 민주화 인사들과 함께 백악관 인사 앞에서 시위를 벌여 한국 정부로부터 입국 금지 조치를 여러 차례 당하기도 했다.

정부는 2020년 한국 민주주의와 인권 증진에 기여한 공로로 고인에게 대통령 표창을 수여했다.