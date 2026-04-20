창간 80주년 경향신문

‘5·18 민주화운동’ 알린 미 인권운동가 패리스 하비 목사 별세

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘5·18 민주화운동’ 알린 미 인권운동가 패리스 하비 목사 별세

입력 2026.04.20 21:30

수정 2026.04.20 21:31

펼치기/접기
패리스 하비 목사. 구술사료영상 유튜브 갈무리

패리스 하비 목사. 구술사료영상 유튜브 갈무리

한국 민주화 운동과 인권 탄압 사례를 널리 알린 미국 인권운동가 패리스 하비 목사가 지난 16일 별세했다. 향년 91세.

하비 목사는 미국 캘리포니아의 한 요양원에서 투병 중 숨졌다. 1935년 미국 콜로라도주에서 태어난 하비 목사는 대학을 졸업한 후 1960~1970년 일본에서 선교사로 활동하며 한국 인권 상황에 관심을 가지게 됐다.

그는 북미한인인권위원회(NACHRK)의 사무국장 등을 맡으며 5·18 민주화운동 당시 광주의 참상을 국제 사회에 공론화하는 데 힘썼다. NACHRK가 발간한 소식지와 인적 네트워크를 통해 광주 상황이 북미와 유럽 등지로 전파됐다.

하비 목사는 1981년 미 하원 국제관계 및 인권 소위원회 청문회에 증인으로 출석해 계엄군의 유혈 진압, 삼청교육대, 노동·언론 탄압 등을 한국의 인권 침해 사례를 전방위적으로 고발했다. 당시 증언이 한국의 인권 상황을 국제 사회에 널리 알리는 것에 큰 영향을 미친 것으로 평가받고 있다.

고인은 1979년 지미 카터 행정부에 한국 인권 상황 보고와 김대중 등 정치범 석방 요구 명단을 전달하는 등 외교적 압박 활동에도 참여했다. 그는 당시 국외 망명 중이던 김 전 대통령 등 민주화 인사들과 함께 백악관 인사 앞에서 시위를 벌여 한국 정부로부터 입국 금지 조치를 여러 차례 당하기도 했다.

정부는 2020년 한국 민주주의와 인권 증진에 기여한 공로로 고인에게 대통령 표창을 수여했다.

［여적］외국인 선교사

민주화 투쟁 소식을 국내외에 전하는 것만으로도 형사처벌을 감수해야 했던 1970~80년대, 미국의 패리스 하비 목사는 한국의 인권탄압 사례와 민주화운동 현황을 외국에 알려 국제적 여론을 불러일으킨 것으로 유명하다. 말하자면 한국 민주화운동의 ‘국제 대변인’ 역할을 한 셈이다. 일본에서 YMCA 간사로 있던 그는 박정희 정권의 극악한 인권탄압을 접하게 ...

https://www.khan.co.kr/article/200405111910511#ENT

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글