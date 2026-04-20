이란 고위 관리 “미국과 2차 종전 협상 긍정 검토···최종 결정은 아직”

이란이 미국과 2차 종전 협상 참여를 “긍정적으로” 검토 중이라고 로이터통신이 20일(현지시간) 이란 고위 관리를 인용해 전했다.

이 관리는 이날 이란 당국이 미국과의 평화 회담 참여 여부를 긍정적으로 검토하고 있지만 아직 최종 결정은 내려지지 않았다고 말했다. 또한 이 관리는 파키스탄이 미국의 대이란 해상봉쇄를 해제하고 이란의 협상 참석을 보장하기 위해 긍정적 노력을 기울이고 있다고 덧붙였다.

앞서 이란은 2차 회담에 참여하지 않겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 “다음 협상에 대한 어떠한 계획이나 결정도 내려진 바가 없다”고 말했다.

다만 파키스탄 매체 파키스탄옵서버는 이란 대표단이 미국과 회담을 위해 21일 파키스탄 이슬라마바드에 올 예정이라고 보도했다. 파키스탄 관리 2명도 이란이 이슬라마바드에 협상 대표단을 파견할 의사를 표명했다고 AP통신에 전했다. 이들은 회담 개최 시기에 대한 추측성 보도를 자제해달라고 당부하며 회담 과정은 유동적이라고 말했다.