창간 80주년 경향신문

이란 고위 관리 “미국과 2차 종전 협상 긍정 검토···최종 결정은 아직”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이란이 미국과 2차 종전 협상 참여를 "긍정적으로" 검토 중이라고 로이터통신이 20일 이란 고위 관리를 인용해 전했다.

이 관리는 이날 이란 당국이 미국과의 평화 회담 참여 여부를 긍정적으로 검토하고 있지만 아직 최종 결정은 내려지지 않았다고 말했다.

또한 이 관리는 파키스탄이 미국의 대이란 해상봉쇄를 해제하고 이란의 협상 참석을 보장하기 위해 긍정적 노력을 기울이고 있다고 덧붙였다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이란 고위 관리 “미국과 2차 종전 협상 긍정 검토···최종 결정은 아직”

입력 2026.04.20 22:47

  • 배시은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

선박과 보트들이 20일 호르무즈 해협 인근에 정박해 있다. 로이터연합뉴스

선박과 보트들이 20일 호르무즈 해협 인근에 정박해 있다. 로이터연합뉴스

이란이 미국과 2차 종전 협상 참여를 “긍정적으로” 검토 중이라고 로이터통신이 20일(현지시간) 이란 고위 관리를 인용해 전했다.

이 관리는 이날 이란 당국이 미국과의 평화 회담 참여 여부를 긍정적으로 검토하고 있지만 아직 최종 결정은 내려지지 않았다고 말했다. 또한 이 관리는 파키스탄이 미국의 대이란 해상봉쇄를 해제하고 이란의 협상 참석을 보장하기 위해 긍정적 노력을 기울이고 있다고 덧붙였다.

앞서 이란은 2차 회담에 참여하지 않겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 “다음 협상에 대한 어떠한 계획이나 결정도 내려진 바가 없다”고 말했다.

다만 파키스탄 매체 파키스탄옵서버는 이란 대표단이 미국과 회담을 위해 21일 파키스탄 이슬라마바드에 올 예정이라고 보도했다. 파키스탄 관리 2명도 이란이 이슬라마바드에 협상 대표단을 파견할 의사를 표명했다고 AP통신에 전했다. 이들은 회담 개최 시기에 대한 추측성 보도를 자제해달라고 당부하며 회담 과정은 유동적이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글