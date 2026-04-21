[인터랙티브] 수백 개 여론조사 모아보니… 대통령 국정 지지율은 얼마? 여론조사 ‘경향’

여론조사는 현대 민주주의 정치에 큰 영향을 미치고 있습니다. 그러나 조사기관이나 방법에 따라 조금씩 다른 수치의 홍수 속에서 전체적인 흐름을 읽기란 쉽지 않습니다. 2005년 사이먼 잭맨 시드니대 명예교수는 여러 여론조사 결과의 편차를 보정해 합치는 방법을 제시했습니다. 통계 분석가 네이트 실버는 각 여론조사기관의 과거 실적 등을 기반으로 가중치를 둔 뒤 종합한 수치를 발표하는 ‘파이브서티에이트(FiveThirtyEight)’를 운영해 주목받기도 했습니다.

여러 여론조사기관의 발표에서 최근 상승세를 보이고 있는 이재명 대통령의 국정 지지율도 비슷한 방법으로 추정해볼 수 있습니다. 경향신문 데이터저널리즘팀은 지난해 6월9일부터 올해 4월3일까지 조사·발표돼 중앙선거여론조사심의위원회에 등록된 여론조사 346개를 종합·분석해 이 대통령 국정 지지율과 정당 지지율의 추정치를 산출했습니다.

아래 인터랙티브 뉴스 사이트에 접속하시면, 이재명 대통령 취임 직후인 지난해 6월부터 조사기관별로 발표된 국정 수행 지지율과 정당 지지율을 모아서 ‘베이지안 추론’이라는 통계적 방법을 사용해 추정된 추정 지지율을 확인하실 수 있습니다.

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