트럼프 “이란과의 휴전 22일 저녁 만료” 하루 늘려···연장 가능성엔 “매우 작다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 이란과의 휴전 시한이 미 동부시간 기준으로 22일 저녁(한국시간 23일 오전)까지이며 휴전을 연장할 가능성은 매우 작다고 말했다고 블룸버그통신이 이날 보도했다.

앞서 미국과 이란은 지난 7일 휴전에 합의한 바 있으며, 당초 화요일인 21일까지가 2주간 휴전의 시한으로 여겨졌다. 사실상 휴전기간을 하루 늘려 잡은 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 또 JD 밴스 부통령이 이날 중으로 이란과의 협상을 위해 파키스탄으로 떠날 것이라면서 21일부터 협상이 시작된다고 말했다. 트럼프 대통령은 휴전을 연장할 가능성에 대해서는 “매우 작다”면서 미군의 대이란 해상 봉쇄는 합의가 체결될 때까지 계속될 것이라고 밝혔다.

그는 “나는 서둘러 나쁜 합의를 하지 않을 것”이라며 시간이 충분하다고 말했다.

트럼프 대통령은 앞서 뉴욕포스트와의 인터뷰에서는 밴스 부통령이 파키스탄으로 가고 있다면서 곧 도착한다고 했다. 이후 로이터통신은 사안을 잘 아는 소식통을 인용해 밴스 부통령이 아직 미국에 있으며 파키스탄으로 떠나지 않은 상태라고 전했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “언론이 잘 보도하지 않는 베네수엘라의 결과와 마찬가지로 이란에서의 결과도 놀라울 것”이라고 주장했다. 그는 “이란의 새 지도부(정권 교체!)가 현명하다면 이란은 위대하고 번영하는 미래를 맞을 수 있을 것”이라고 적었다.