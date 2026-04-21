뉴욕증시, 미·이란 신경전에 하락 마감…WTI 7% 급등

미국과 이란이 종전 협상 재개를 앞두고 신경전을 이어가면서 뉴욕증시 3대 주가지수가 하락 마감했다. 국제 유가는 7% 가까이 반등했다.

20일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 4.87포인트(0.01%) 하락한 49,442.56에 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 16.92포인트(0.24%) 밀린 7,109.14, 나스닥 종합지수는 64.09포인트(0.26%) 내린 24,404.39에 장을 마쳤다.

업종별로는 통신서비스가 1% 넘게 떨어졌으나 그 외에는 1% 이상 변동한 업종은 없었다.

호르무즈 해협이 이란의 전면 개방 선언 이후 하루 만에 재봉쇄된 데다 미국과 이란의 2차 종전 협상이 원만하게 진행되지 않아 투자자들도 방향성을 탐색 중인 것으로 보인다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 협상 대표단이 파키스탄 이슬라마바드로 향했다며 21일부터 협상이 시작될 것이라고 밝혔다. JD 밴스 미국 부통령도 이날 오후 파키스탄에 합류한다.

하지만 파키스탄은 협상 재개를 위해선 미군이 이란 해상에 대한 봉쇄를 해제해야 한다며 선결 조건을 내세웠다. 이란이 지난 17일 호르무즈 해협의 전면 개방을 발표했으나 주말에 다시 봉쇄한 이유 중 하나도 미군의 해상 봉쇄였다.

당초 이날 오후 무렵이면 양측이 2차 협상에 들어갔을 것이라고 지난주 미국 언론들은 예상했으나 양측의 신경전 속에 협상은 지연되고 있다.

미국의 해상 봉쇄에 맞서 이란이 호르무즈 해협을 다시 폐쇄하자 원유 공급 차질 우려로 국제 유가도 뛰었다.

20일(미국 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 뉴욕상업거래소에서 5월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 5.76달러(6.87%) 오른 배럴당 89.61달러에 마감했다. WTI는 아시아 장에서 91달러를 넘기며 8.77%까지 급등하기도 했다.