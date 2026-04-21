트럼프 “이란과의 핵 협정, 오바마 때보다 훨씬 나을 것”

도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(현지시간) 현재 미국과 이란이 협상 중인 핵 협정이 2015년 버락 오바마 전 대통령 때 체결됐다 자신이 파기한 합의보다 훨씬 나을 것이라고 말했다고 로이터통신이 이날 보도했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 “우리가 이란과 추진 중인 이번 합의는, 버락 후세인 오바마와 ‘졸린’ 조 바이든이 체결한 ‘이란 핵 합의’로 불리는 JCPOA보다 훨씬 나을 것”이라고 적었다. JCPOA는 2015년 버락 오바마 대통령 재임기 때 이뤄진 핵 합의(포괄적 공동행동계획)를 말한다.

이 협정에 따라 이란이 보유했던 최대 20% 농축된 우라늄 11t이 러시아로 옮겨졌다. 또 이란의 농축 우라늄 비축량은 3.67% 수준에서 15년간 300㎏로 제한됐다. 그러나 2018년 트럼프 1기 행정부가 JCPOA에서 탈퇴하면서 이 합의는 깨졌다. 조 바이든 전임 행정부에서는 이란과 간접 협상이 이어졌으나 양국은 합의에 이르지 못했다.

트럼프 대통령은 이 협정에서 탈퇴하면서 “우리 국가 안보와 관련한 역대 최악의 협정 중 하나”라고 비판한 바 있다. 그러면서 “내가 그 합의를 파기하지 않았더라면 이스라엘은 물론 우리가 소중히 여기는 미군기지를 포함한 중동 전역에 핵무기가 사용됐을 것”이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 다른 게시물에서는 “민주당은 이란에 대해 우리가 확보한 매우 유리한 입지를 훼손하기 위해 온갖 수단을 동원하고 있다”면서 이란 전쟁이 당초 트럼프 행정부가 제시한 4∼6주 목표 기간을 넘어섰다는 비판에 대해 반박했다. 트럼프 대통령은 한국전쟁이 3년 1개월 2일 지속됐다고 소개하면서 다른 전쟁의 지속 기간이 훨씬 더 길었다는 점을 강조했다.

그는 “나는 내가 합의를 맺어야 한다는 ‘압박’을 받고 있다는 가짜뉴스를 읽었다. 나는 어떤 압박도 받고 있지 않다”며 이란과 제대로 된 합의를 맺겠다는 의지를 밝혔다. 트럼프 대통령은 PBS 방송과의 인터뷰에서는 합의 없이 휴전 기한이 만료된다면 “많은 폭탄이 쏟아질 것”이라며 이란을 거듭 압박했다.

그는 이번 협상의 목표에 대해 “아주 간단하다. 이란은 핵무기를 가질 수 없다는 것”이라며 이란의 핵 프로그램 유지 여부와 농축 우라늄 반출 문제가 최대 쟁점이라는 점을 밝혔다.

월스트리트저널(WSJ)은 전날 미국과 이란간 협상에 대해 잘 아는 당국자들을 인용해 최근 이란의 우라늄 농축 문제를 둘러싼 논의에 일정한 유연성이 감지되고 있다고 전했다. 현재 중재자들이 고려하고 있는 한 가지 방안은 이란이 10년간 우라늄 농축을 중단한 뒤 최소 10년 동안, 제한된 양의 저농축 우라늄을 생산하도록 허용하는 내용을 담고 있다고 WSJ은 소개했다.