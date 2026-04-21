정청래, 1박2일 경남 통영 방문…욕지도 선상 최고위 개최

정청래 더불어민주당 대표가 21일 1박 2일 일정으로 경남 통영시를 찾아 6·3 지방선거 민심 행보에 나선다.
정 대표는 이날 경남 통영시 욕지면에 있는 고구마 재배 농가에서 민생 체험을 하고, 도서민들의 생활 여건을 개선하기 위한 주민 간담회를 개최한다.
정 대표는 이후 욕지도에 있는 양식장 현장을 방문한다. 오는 22일에는 욕지도 인근 바다에서 선상 현장 최고위원회의를 연다. 최고위 이후 통영 중앙전통시장을 찾아 시민들과 만날 예정이다.
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입력 2026.04.21 07:32
수정 2026.04.21 07:36펼치기/접기
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정청래 더불어민주당 대표가 21일 1박 2일 일정으로 경남 통영시를 찾아 6·3 지방선거 민심 행보에 나선다.
정 대표는 이날 경남 통영시 욕지면에 있는 고구마 재배 농가에서 민생 체험을 하고, 도서민들의 생활 여건을 개선하기 위한 주민 간담회를 개최한다.
정 대표는 이후 욕지도에 있는 양식장 현장을 방문한다. 오는 22일에는 욕지도 인근 바다에서 선상 현장 최고위원회의를 연다. 최고위 이후 통영 중앙전통시장을 찾아 시민들과 만날 예정이다.
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