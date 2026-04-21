다카이치 일 총리, ‘A급 전범 합사’ 야스쿠니에 공물 봉납···‘참배’는 보류 방침

총리 취임 전엔 예대제·‘일본 패전일’에 정기 참배

다카이치 사나에 일본 총리가 21일 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 도쿄 야스쿠니신사에 공물을 봉납했다고 일본 언론들이 보도했다.

교도통신, NHK 등은 다카이치 총리가 이날 시작된 야스쿠니 신사 춘계 예대제(例大祭·제사)에 맞춰 ‘내각총리 대신 다카이치 사나에’ 명의로 ‘마사카키’라고 불리는 공물을 봉납했다고 전했다.

교도통신은 관계자를 인용해 다카이치 총리가 23일까지인 춘계 예대제 기간 참배는 보류할 방침이라고 전했다. 통신은 야스쿠니신사에 참배할 경우 한국, 중국의 반발을 초래할 수밖에 없어 외교 문제화를 피하려는 의도로 보인다면서 내각 각료의 대응이 초점이라고 설명했다.

이번 봄 예대제는 우익 성향인 다카이치 총리가 취임 후 처음 맞는 야스쿠니 신사의 대형 참배 기간이어서 참배 여부가 주목받은 바 있다. 다카이치 총리는 총리 취임 전에는 봄과 가을 예대제, 일본 패전일인 8월 15일에 정기적으로 야스쿠니신사를 참배해 왔다.

다만 현지 언론들은 다카이치 총리가 이번 예대제 기간 한국과 중국의 반발 등 외교 문제를 피해 이시바 시게루 전 총리나 기시다 후미오 전 총리 등의 사례를 따라서 참배는 하지 않고 공물만 봉납할 것이라고 전망한 바 있다. 다카이치 총리는 취임 직전 자민당 총재만 맡고 있던 작년 10월에도 참배는 하지 않고 ‘다마구시’로 불리는 공물 대금을 사비로 봉납했다.

도쿄 지요다구에 있는 야스쿠니 신사는 1867년의 메이지 유신을 전후해 일본이 벌인 주요 전쟁에서 일왕을 위해 목숨을 바친 246만여명을 신격화해 제사를 지내는 일본 최대 규모의 신사다. 그중 90％에 가까운 약 213만여명은 태평양 전쟁과 연관돼 있다. 특히 극동 국제군사재판(도쿄재판)에 따라 처형된 도조 히데키 전 총리 등 태평양전쟁 A급 전범들이 합사돼 있다.

이번 예대제 기간 중인 22일 초당파 의원 연맹인 ‘다함께 야스쿠니 신사를 참배하는 국회의원 모임’이 야스쿠니 신사에서 참배할 예정이라고 통신은 전했다. 앞서 2023년 10월 18일에는 이 모임 소속의 일본 국회의원 96명이 야스쿠니 신사를 집단 참배한 바 있다.