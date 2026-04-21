창간 80주년 경향신문

테헤란로서 담배 피우다 적발되면 과태료 10만원···강남구, 23일부터 단속

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

앞으로 서울 강남 테헤란로 일대에서 담배를 피우다 적발되면, 최대 10만원 과태료를 내야 한다.

개정 담배사업법이 시행되는 오는 24일부터 그동안 단속 사각지대에 있던 '합성 니코틴 전자담배' 사용자도 단속 대상에 포함돼 연초와 동일하게 과태료가 부과된다.

강남구는 강력한 단속과 함께 금연 홍보 캠페인, 금연클리닉 운영, 사업장 금연펀드 등 자발적인 금연 문화를 정착시키기 위한 정책도 함께 추진할 방침이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

테헤란로서 담배 피우다 적발되면 과태료 10만원···강남구, 23일부터 단속

입력 2026.04.21 07:50

  • 김찬호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

금연 구역 인근골목에서 시민들이 담배를 피우고 있다. 연합뉴스

금연 구역 인근골목에서 시민들이 담배를 피우고 있다. 연합뉴스

앞으로 서울 강남 테헤란로 일대에서 담배를 피우다 적발되면, 최대 10만원 과태료를 내야 한다.

21일 강남구는 테헤란로 동·서측 2개 구간에 대해 오는 23일부터 본격 단속을 시작한다고 밝혔다.

단속이 이뤄지는 구간은 동측 선릉역 2번 출구부터 포스코사거리까지 700m 인도와, 서측 캠브리지빌딩부터 역삼역 2번 출구까지 685m 인도다. 앞서 강남구는 유동인구가 많은 업무·상업 밀집 지역의 간접흡연 피해를 줄이고 출퇴근길 보행환경을 개선하기 위해 지난 1월 이 일대를 금연거리로 지정하고 계도기간을 가졌다.

특히 이번 단속은 신종 전자담배 규제와 맞물려 실효성이 높아질 전망이다. 개정 담배사업법이 시행되는 오는 24일부터 그동안 단속 사각지대에 있던 ‘합성 니코틴 전자담배’ 사용자도 단속 대상에 포함돼 연초와 동일하게 과태료가 부과된다.

강남구는 강력한 단속과 함께 금연 홍보 캠페인, 금연클리닉 운영, 사업장 금연펀드 등 자발적인 금연 문화를 정착시키기 위한 정책도 함께 추진할 방침이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글