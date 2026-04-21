테헤란로서 담배 피우다 적발되면 과태료 10만원···강남구, 23일부터 단속

앞으로 서울 강남 테헤란로 일대에서 담배를 피우다 적발되면, 최대 10만원 과태료를 내야 한다.

21일 강남구는 테헤란로 동·서측 2개 구간에 대해 오는 23일부터 본격 단속을 시작한다고 밝혔다.

단속이 이뤄지는 구간은 동측 선릉역 2번 출구부터 포스코사거리까지 700m 인도와, 서측 캠브리지빌딩부터 역삼역 2번 출구까지 685m 인도다. 앞서 강남구는 유동인구가 많은 업무·상업 밀집 지역의 간접흡연 피해를 줄이고 출퇴근길 보행환경을 개선하기 위해 지난 1월 이 일대를 금연거리로 지정하고 계도기간을 가졌다.

특히 이번 단속은 신종 전자담배 규제와 맞물려 실효성이 높아질 전망이다. 개정 담배사업법이 시행되는 오는 24일부터 그동안 단속 사각지대에 있던 ‘합성 니코틴 전자담배’ 사용자도 단속 대상에 포함돼 연초와 동일하게 과태료가 부과된다.

강남구는 강력한 단속과 함께 금연 홍보 캠페인, 금연클리닉 운영, 사업장 금연펀드 등 자발적인 금연 문화를 정착시키기 위한 정책도 함께 추진할 방침이다.