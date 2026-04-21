창간 80주년 경향신문

‘부하 직원과 부적절 관계·업무 중 음주’ 미 노동장관 사임···한 달 반 만에 3명째 장관 교체

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국 도널드 트럼프 행정부의 로리 차베스-디레머 노동부 장관이 20일 사임하기로 했다고 백악관이 밝혔다.

차베스-디레머 장관은 부하 직원과의 부적절한 관계, 근무 중 음주 등 혐의로 노동부 감찰관의 조사를 받아왔다.

뉴욕타임스는 지난 1월 차베스-디레머 장관 부적절한 관계를 맺은 의혹을 받은 경호 담당 직원이 직무에서 배제됐다고 보도한 바 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘부하 직원과 부적절 관계·업무 중 음주’ 미 노동장관 사임···한 달 반 만에 3명째 장관 교체

입력 2026.04.21 08:16

수정 2026.04.21 08:21

펼치기/접기
  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

국토안보장관·법무장관 이어 ‘2기 장관’ 3번째

20일 사임한 미국 행정부의 로리 차베스-디레머 노동부 장관. AP연합뉴스

20일 사임한 미국 행정부의 로리 차베스-디레머 노동부 장관. AP연합뉴스

미국 도널드 트럼프 행정부의 로리 차베스-디레머 노동부 장관이 20일(현지시간) 사임하기로 했다고 백악관이 밝혔다. AP통신은 부하 직원과 불륜을 저지르고, 직장에서 술을 마시고, 여러 건의 직권 남용 혐의를 받고 있는 차베스-디레머 장관이 트럼프 대통령의 집권 2기 장관 가운데 세번째로 자리를 떠난 인물이 됐다고 이날 전했다.

차베스-디레머 장관이 사임하면서 트럼프 대통령의 집권 2기 취임 이후 크리스티 놈 국토안보장관, 팸 본디 법무장관에 이어 3번째로 장관이 교체된다. 이들 3명의 교체는 대이란 전쟁 개전 이후, 약 1개월 반 사이에 이뤄졌다. 차베스-디레머 장관 교체는 사실상 경질로 해석되며, 교체된 장관 3명은 모두 여성이었다.

스티븐 청 백악관 공보국장은 이날 자신의 엑스(X)에 차베스-디레머 장관이 “민간 부문 자리를 위해 행정부를 떠날 예정”이라고 적었다. 그는 키스 손덜링 노동부 부장관이 장관 대행을 맡게 된다고 밝혔다.

차베스-디레머 장관은 2022년 공화당 소속으로는 오리건주에서 첫 여성 연방 하원의원에 당선된 바 있다. 2024년 대선과 함께 치러진 연방 하원의원 선거에서 재선에 실패한 뒤 트럼프 2기 행정부의 초대 노동장관으로 지명됐다. 그는 미 운수노조인 팀스터스의 노조원이던 아버지를 둔 덕분에 국제운송노조(IBT)를 비롯한 유력 노조의 지지를 받았다.

차베스-디레머 장관은 부하 직원과의 부적절한 관계, 근무 중 음주 등 혐의로 노동부 감찰관의 조사를 받아왔다. 뉴욕타임스는 지난 1월 차베스-디레머 장관 부적절한 관계를 맺은 의혹을 받은 경호 담당 직원이 직무에서 배제됐다고 보도한 바 있다. 그는 또 업무 중 술을 마시고, 개인적인 이유로 보좌관들에게 출장 계획을 지시했다는 의혹도 받고 있다.

미국 언론들은 차베스-디레머 장관의 후임으로 하워드 러트닉 상무장관, 털시 개버드 국가정보국(DNI) 국장, 캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장, 대니얼 드리스컬 육군장관 등을 교체 대상으로 거론하고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글