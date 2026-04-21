‘부하 직원과 부적절 관계·업무 중 음주’ 미 노동장관 사임···한 달 반 만에 3명째 장관 교체

국토안보장관·법무장관 이어 ‘2기 장관’ 3번째

미국 도널드 트럼프 행정부의 로리 차베스-디레머 노동부 장관이 20일(현지시간) 사임하기로 했다고 백악관이 밝혔다. AP통신은 부하 직원과 불륜을 저지르고, 직장에서 술을 마시고, 여러 건의 직권 남용 혐의를 받고 있는 차베스-디레머 장관이 트럼프 대통령의 집권 2기 장관 가운데 세번째로 자리를 떠난 인물이 됐다고 이날 전했다.

차베스-디레머 장관이 사임하면서 트럼프 대통령의 집권 2기 취임 이후 크리스티 놈 국토안보장관, 팸 본디 법무장관에 이어 3번째로 장관이 교체된다. 이들 3명의 교체는 대이란 전쟁 개전 이후, 약 1개월 반 사이에 이뤄졌다. 차베스-디레머 장관 교체는 사실상 경질로 해석되며, 교체된 장관 3명은 모두 여성이었다.

스티븐 청 백악관 공보국장은 이날 자신의 엑스(X)에 차베스-디레머 장관이 “민간 부문 자리를 위해 행정부를 떠날 예정”이라고 적었다. 그는 키스 손덜링 노동부 부장관이 장관 대행을 맡게 된다고 밝혔다.

차베스-디레머 장관은 2022년 공화당 소속으로는 오리건주에서 첫 여성 연방 하원의원에 당선된 바 있다. 2024년 대선과 함께 치러진 연방 하원의원 선거에서 재선에 실패한 뒤 트럼프 2기 행정부의 초대 노동장관으로 지명됐다. 그는 미 운수노조인 팀스터스의 노조원이던 아버지를 둔 덕분에 국제운송노조(IBT)를 비롯한 유력 노조의 지지를 받았다.

차베스-디레머 장관은 부하 직원과의 부적절한 관계, 근무 중 음주 등 혐의로 노동부 감찰관의 조사를 받아왔다. 뉴욕타임스는 지난 1월 차베스-디레머 장관 부적절한 관계를 맺은 의혹을 받은 경호 담당 직원이 직무에서 배제됐다고 보도한 바 있다. 그는 또 업무 중 술을 마시고, 개인적인 이유로 보좌관들에게 출장 계획을 지시했다는 의혹도 받고 있다.

미국 언론들은 차베스-디레머 장관의 후임으로 하워드 러트닉 상무장관, 털시 개버드 국가정보국(DNI) 국장, 캐시 파텔 연방수사국(FBI) 국장, 대니얼 드리스컬 육군장관 등을 교체 대상으로 거론하고 있다.