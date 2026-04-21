김진태 “장동혁 강원도 오면 쓴소리할 것…독자 선대위는 예의 아냐”

국민의힘 강원지사 후보인 김진태 강원지사가 “장동혁 대표와 최고위원들이 우리 강원도에 오신다고 하니 그때 머리를 맞대고 쓴소리도 할 생각”이라고 말했다.

김 지사는 지난 20일 MBC 라디오에서 ‘중앙당과 별개로 지역에서 독자 선거 운동을 할 것인지’를 묻는 진행자 질문에 “저도 지금 여러 가지 상황이 답답하고 할 말이 많은 것이 사실”이라며 이같이 밝혔다.

김 지사는 “그런데 이런 것은 우리 정당 내부적인 일이라서 서로를 존중하고 이심전심으로 해결을 해나가야 한다”며 “‘이건 우리가 알아서 할게’ 이런 식으로 하는 것은 서로에 대한 예의도 아니다”라고 말했다. 서울·부산 등 지역 중심 독자 선거대책위원회 운영 움직임에 부정적 입장을 보인 것으로 풀이된다.

김 지사는 ‘장 대표가 도와주러 강원도에 가겠다고 하면 환영해줄 것이냐’는 질문에는 “누가 또 그런 얘기까지 하나”라며 “이번에도 우리 당에서 기별을 주길래 저는 오시라고 했다”고 말했다.

장 대표 등 국민의힘 지도부는 오는 22일 강원도에서 현장 최고위원회의를 개최할 예정이다. 지난 6일 인천에서 올해 첫 현장 최고위원회의를 연 뒤 두 번째다.