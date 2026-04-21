“술 안 깨서 아침 회의 못해” 과음 지적 보도에···미 FBI 국장, 3680억원 명예훼손 소송

“악의적으로 조작된 기사” 주장 보도한 애틀랜틱 “근거 없는 소송” 전에도 ‘FBI 전용기 사적 이용’ 등 구설

캐시 파텔 미국 연방수사국(FBI) 국장이 자신의 관리 부실과 잦은 과음 의혹에 대해 보도한 미 시사주간지 애틀랜틱을 2억5000만달러 규모의 명예훼손 소송을 제기했다고 AP통신이 20일(현지시간) 보도했다.

파텔 국장은 20일(현지시간) 워싱턴DC 연방지방법원에 애틀랜틱 및 해당 기사를 작성한 새라 피츠패트릭을 상대로 소송을 제기하면서 자신에 대한 기사가 허위이며 “악의적으로 조작된 기사”라고 말했다.

그러나 애틀랜틱은 “파텔 국장에 대한 보도를 고수하며 근거 없는 소송으로부터 회사와 소속 기자를 강력하게 방어할 것”이라고 밝혔다. 워싱턴포스트는 파텔 국장이 명예훼손 소송에서 승소하려면 애틀랜틱이 허위임을 알면서도 무모하게 보도를 강행했다는 사실을 입증해야 한다고 전했다.

애틀랜틱은 지난 17일 ‘FBI 국장은 실종 상태’라는 제목의 기사에서 전현직 FBI 인사를 포함한 20여명의 주변 인사를 인터뷰해 파텔 국장이 워싱턴DC와 라스베이거스의 클럽에서 과음하는 일이 잦다고 전했다. 해당 기사에는 파텔 국장이 술에서 깨지 않아 아침 회의를 오후로 변경하는 일도 있었으며 직원들이 파텔 국장을 깨우느라 애를 먹는다는 증언도 들어있다.

애틀랜틱은 또 파텔 국장에 대해 한 관계자가 미국에서 테러 공격이 발생할 경우 어떤 일이 일어날지에 대한 우려를 표명하면서 “밤잠을 설치게 한다”고 말했다고 전했다.

파텔 국장에 대해서는 음주 의혹 보도 이전부터도 경질설이 제기됐었다. 여자친구와의 데이트에 FBI 전용 제트기를 이용한 것을 두고서도 구설수에 오른 바 있다.