4월 1~20일 수출 504억 달러···반도체 훈풍에 4월 기준 ‘역대 최대’

반도체 수출액만 183억 달러…전체 36.3%

반도체 수출 훈풍으로 4월 1일부터 20일까지 수출이 500억 달러를 돌파해 동월 기준 역대 최고치를 기록했다. 전년대비 50% 가까이 늘어난 수치다. 중동 전쟁의 여파로 원유 수입액도 전년대비 10% 넘게 늘었다.

관세청이 21일 발표한 4월 1~20일 수출입 현황 잠정치를 보면 이달 들어 20일까지 수출은 504억달러로 집계됐다. 지난해 같은 기간 대비 49.4% 증가한 수치로, 4월 기준 역대 최고치다. 조업일수를 고려한 일평균 수출액도 1년 전보다 49.4% 증가했다.

반도체 실적 개선이 전체 수출액 증가세를 주도했다. 반도체 수출액은 183억달러로 전년대비 182.5% 급증했다. 반도체가 전체 수출액에서 차지하는 비중은 36.3%로 전년대비(19.2%) 2배 가까이 늘었다. 반도체 수출액은 지난달 1~20일 187억달러에 이어 역대 두번째로 많은 수준이다.

컴퓨터주변기기(22억달러)도 1년 전보다 수출이 399.0% 늘었다. 철강제품(26억달러), 선박(18억달러)도 수출액이 각각 전년대비 8.6%, 76.6% 증가했다.

다만 승용차(31억달러)는 수출이 전년대비 14.1% 감소했다 자동차부품(11억달러)도 1년 전보다 8.8% 수출이 줄었다.

주요 국가별로 보면 중국(70.9%), 미국(51.7%), 베트남(79.2%), 유럽연합(10.5%), 대만(77.1%) 등수출 상위 5개국에서 모두 전년대비 수출이 증가했다.

4월 1~20일 수입액은 399억 달러로 전년대비 17.7% 증가했다. 에너지(원유·가스·석탄) 수입액도 전년대비 6.8% 증가했다.

이 중 특히 원유 수입액은 전년대비 13.1% 늘어난 48억달러로 집계됐다. 고환율과 중동 전쟁으로 인한 유가 급등 여파로 풀이된다.

수출액에서 수입액을 뺀 무역 수지는 104억달러 흑자를 기록했다.