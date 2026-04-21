KBS부산·KBS창원 의뢰 경남지사 김경수 37% 대 박완수 27%

부산시장 후보로 나선 전재수 더불어민주당 후보와 박형준 국민의힘 후보가 오차범위 내 접전을 벌이고 있다는 여론조사가 지난 20일 나왔다.

한국리서치가 지난 17일부터 20일까지 KBS부산의 의뢰를 받아 부산 지역 만 18세 이상 성인 1000명에게 부산시장으로 누구를 지지하느냐고 물은 결과 전 후보 40%, 현 시장인 박 후보를 34% 지지한다고 답했다. 오차 범위(6.2%) 내 격차다. 정이한 개혁신당 후보는 1%의 지지를 얻었다.

KBS부산에 따르면, 전·박 후보가 양당 후보로 확정된 후 오차범위 내 접전 결과가 나온 것은 이번이 처음이다. 지지 후보가 없거나 모르겠다고 답한 비율이 24%여서 향후 변수가 될 것으로 보인다.

당선 가능성에 대한 답변에서는 전 후보 44%, 박 후보 33%로 전 후보가 오차범위 밖으로 앞섰다.

같은 날 KBS창원의 의뢰로 한국리서치가 지난 14~16일 경남 지역 만 18세 이상 성인 800명을 대상으로 설문을 진행한 결과 김경수 더불어민주당 후보가 37%로 현 도지사인 박완수 국민의힘 후보(27%)를 오차범위 밖으로 앞섰다. 전희영 진보당 후보는 1%의 지지를 받았다. 지지하는 사람이 없다는 응답이 27%, 무응답이 8%였다.

이번 조사는 휴대전화 가상번호를 무작위로 추출해 전화면접조사로 진행됐다. 부산시장 여론조사의 응답률은 20.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 경남지사 여론조사의 응답률은 20.6%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트다.

자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.